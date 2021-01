Chi è Andrea Arcangeli, l’ex fidanzato di Matilda De Angelis

editato in: da

Nato a Pescara il 3 agosto del 1993, Andrea Arcangeli è un attore di successo che nel corso della carriera ha già dato prova delle sue doti recitative prendendo parte a film e a produzioni per la televisione.

Gli studi come interprete hanno preso il via già in gioventù: dopo il Liceo Artistico, infatti Andrea ha frequentato la scuola di recitazione SMO (Spazi Mentali Occupati), da qui hanno preso il via le sue esperienze a teatro che lo hanno visto impegnato in maniera particolare tra il 2009 e il 2014. L’esordio sul piccolo schermo è arrivato con un piccolo ruolo nel 2012 nella seconda stagione di Benvenuti a tavola – Nord vs Sud. Nel frattempo ha continuato a studiare e, proprio per questa ragione, ha iniziato a frequentare Arti e scienze dello spettacolo all’Università La Sapienza di Roma. Intanto ha portato avanti la sua carriera, infatti nel 2013 è stato scelto per interpretare Benvolio Montecchi nella miniserie in due puntate diretta da Riccardo Donna e liberamente tratta dalla nota tragedia Romeo e Giulietta di William Shakespeare.

Sempre Riccardo Donna lo ha diretto nella seconda stagione di Fuoriclasse a cui Andrea Arcangeli ha preso parte per due stagioni (2014 e 2015) e che lo ha visto recitare al fianco di Luciana Littizzetto e Neri Marcorè. Il debutto sul grande schermo, invece, è datato 2015 e lo ha visto al lavoro con Tempo instabile con probabili schiarite di Marco Pontecorvo, anche qui ha recitato insieme a grandi attori come Luca Zingaretti, John Turturro e Carolina Crescentini.

Nel suo curriculum compaiono lavori per la televisione e per il cinema, sul piccolo schermo ha preso parte anche a Il paradiso delle signore nel 2015. Il primo ruolo da protagonista è datato 2017 e lo vede recitare in The Startup per la regia di Alessandro D’Altri. Sempre per il grande schermo ha lavorato nel cortometraggio Loris sta bene del 2017 per la regia di Simone Bozzelli, Dei di Cosimo Terlizzi del 2018 e Domani è un altro giorno (2019) diretto da Simone Spada.

Tra le produzioni per la televisione che compaiono nel suo interessante curriculum si possono ricordare Trust, serie televisiva statunitense diretta da Danny Boyle (2018), il film per la tv Aldo Moro – Il professore per la regia di Francesco Miccichè (2018) e la serie televisiva Romulus del 2020 creata da Matteo Rovere.

Della vita privata di Andrea Arcangeli si conosce poco. Si sa che ha vissuto una relazione con la collega attrice Matilda De Angelis, che recentemente in un’intervista a Grazia ha dichiarato di essere single. Inoltre è abbastanza attivo su Instagram dove pubblica anche le sue bellissime fotografie.