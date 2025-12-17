Fiorello a La Pennicanza: il nuovo scoop di Corona e la videochiamata clamoroso

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Biggio e Fiorello a "La Pennicanza"

Conto alla rovescia per La Pennicanza che sta per chiudere nel 2025. Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata del 17 dicembre in modo scoppiettante, con tanto di clamorosa videochiamata a Fabrizio Corona che sa di presa in giro canzonatoria al re del gossip. Ma c’è anche spazio per una frecciatina a Stefano De Martino. Infatti, Fiorello legge in diretta la lettera a Babbo Natale del presentatore di Affari Tuoi e ne esce di tutto.

Fiorello, la videochiamata in diretta a Fabrizio Corona

La nuova puntata si è aperta con una riflessione ironica sui personaggi spariti dal panorama mediatico: “Ricordate la Ferragni? E Gianluca Vacchi? Ma soprattutto… Fabrizio Corona? Dove è finito? Faccio un appello pubblico: Fabrizio, che fine hai fatto?”. Dalla gag, poi, Fiorello videochiama l’ex paparazzo ed esordisce così: “Nessuno ci credeva che avevo il tuo numero…”. E tra i due parte una conversazione esilarante.

Corona replica che riceve al giorno centinaia di telefonate ma per Fiorello che è come “un fratello, siciliano come me”, trova sempre il tempo di rispondere. E poi presenta a Fiorello il figlio Thiago e afferma: “L’unico vero, pulito, onesto in questo lavoro è Rosario Fiorello!“. Scatta l’applauso ma anche lo scoop. Corona ricorda il gossip clamoroso che ha lanciato il giorno prima. Evidentemente si sta riferendo a Signorini e al modo in cui, stando alle indiscrezioni, seleziona i concorrenti del Grande Fratello. La voce improvvisamente si affievolisce, ma Fiorello riprende a beneficio del pubblico: “Ha detto che quella storia non finisce qui”.

Fiorello, tra il Vaticano e Roma

Si passa poi all’ironia sul Vaticano, con una foto del Papa da giovane: “Sembrava un Blues Brother”, commenta Fiorello. E subito parte la surreale telefonata con il pontefice: “I Blues Brothers sono tra i miei personaggi preferiti. In sacrestia, prima della Messa, canto sempre ‘Sweet Home Chicago’!”.

Spazio poi alle grandi opere: “Nuova metropolitana a Roma, ‘Prossima fermata museo. A Roma prendere la metro è un tuffo nella storia’. Sapete da quanti anni vanno avanti i lavori? Tra i resti in esposizione troverete anche quelli dei primi operai che li hanno iniziati!”.

Fiorello, l’omaggio a Mina

Parte poi un momento musicale con Fiorello che mostra un graditissimo omaggio, l’LP Christmas Song Rock di Mina: “Me l’ha mandato lei in persona. C’è l’LP, il 45 giri, la cassetta… e c’è anche la canzone che ho cantato io con Mina. Noi siamo amici… come Corona e Signorini!”.

Fiorello, la lettera di Stefano De Martino

Gran finale con le letterine di Babbo Natale mai spedite. Fiorello legge quella di Stefano Di Martino: “Caro Babbo Natale, ho 8 anni e voglio fare il ballerino… per non far litigare le mie compagne mi sono fidanzato con tutte e due… vorrei il Big Jim con la tua faccia, l’Allegro Chirurgo, la Ruota della Fortuna, la statua del presepe col cavallo di Piazza Mazzini, la pallina con la neve di Sanremo e il 45 giri di Saltellare di Amadeus, perché un giorno vorrei essere come lui. Però non arrivare troppo tardi, che se dobbiamo aspettare la prima serata non arrivi più!”.

Fiorello e Biggio conducono la penultima puntata de La Pennicanza giovedì 18 dicembre alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre.

