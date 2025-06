Non solo Bezos: nozze vip celebrate a Venezia

Mentre Venezia si blocca e si prepara ai cinque giorni di feste e lusso sfrenato per il 'sì' di Jeff Bezos e Laura Sanchez con 250 invitati e festeggiamenti in location esclusive ricordiamo, per dovere di cronaca, che il magnate di Amazon non è il primo vip a scegliere la Laguna per giurare amore eterno. Da Clooney alla Pellegrini, tutti i matrimoni vip a Venezia