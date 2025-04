George Clooney e Amal, “In 10 anni non abbiamo mai litigato”. Qual è il loro segreto

George Clooney non smette di professare l’amore per la moglie Amal, con cui pare non abbia mai litigato

Fonte: IPA George Clooney e Amal Alamuddin

I calzini lasciati sul pavimento, dove andare a mangiare per cena, chi porta giù la spazzatura e le visite ai suoceri… i motivi per litigare dopo le nozze sono parecchi, tutti validi e ben sperimentati dalle coppie di ogni epoca e latitudine. A eccezione di quella formata da George Clooney e Amal Alamuddin, stando a quanto dichiarato dal divo di Hollywood, infatti, lui e la moglie non hanno mai discusso. Mai, neppure una volta in 10 anni di matrimonio. “L’amore non è bello se non è litigarello si dice”, George però è di tutt’altra opinione.

La dichiarazione d’amore di George Clooney

In un’intervista alla nota trasmissione CBS Morning, nel 2022, George Clooney aveva descritto il suo matrimonio con Amal Alamuddin, “la cosa più facile che abbiamo fatto nella nostra vita”, specificando che lui e la bellissima moglie non avevano mai, ma proprio mai, litigato. Tornato al CBS più di due anni dopo, Clooney ribadisce che “ricordo che abbiamo detto che non avevamo mai avuto una discussione e non l’abbiamo ancora avuta. Stiamo ancora cercando di trovare un motivo per cui litigare”.

Rivelazione che lascia tutti di stucco, compresi i più vicini alla coppia d’oro. “Ho un cugino – aveva raccontato Amal – che la prima cosa che mi chiede appena mi vede è: ‘Allora, avete finalmente litigato?’”. Al cugino tocca restare a bocca asciutta e noi a bocca aperta. Com’è possibile che in un intero decennio, e con due bimbi piccoli in casa, George e Amal non abbiano mai, mai, litigato? Neanche un pochino? Sarà l’effetto benefico delle acque del Lago di Como?

Lui e Amal sono la coppia perfetta

Forse, semplicemente, George Clooney e Amal Alamuddin arrivano da un altro pianeta. Di certo, il loro è un amore che, più che dalla vita vera, sembra uscito da una fiaba. Sempre più innamorato, parlando della moglie, l’attore ha raccontato: “Mi sento incredibilmente fortunato ad aver incontrato questa donna incredibile, mi sembra di aver vinto il jackpot. Non c’è un giorno che passa senza che pensi di essere l’uomo più fortunato al mondo”.

Quando si sono conosciuti, lui aveva 17 anni in più di lei che, dal canto suo, era giovane, bella e di successo. Una di quelle donne che non ha certo bisogno di un marito, neppure se questo è uno dei divi più affascinanti della terra. È lui, insomma, a essere quello fortunato e sembra esserne ben consapevole: “Sono orgoglioso di essere nella stessa stanza con lei. Sono orgoglioso di essere suo marito. Sono orgoglioso di essere il padre di due bambini con lei”. E forse questo, allora, il segreto di questa coppia perfetta.

La star del cinema e l’avvocata furono presentati da un amico in comune nel 2013: “Ti porto a cena la donna che sposerai” aveva annunciato il cupido dall’occhio lungo. Sei mesi dopo la proposta di matrimonio e, nell’estate del 2014, il romanticissimo matrimonio a Venezia. Più di 10 anni dopo, George e Amal vivono felicissimamente tra gli Stati Uniti e l’Italia, assieme ai loro figli, i gemellini Ella e Alexander, nati il 6 giugno 2017.