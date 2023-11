Fonte: Viginia Bettoja I giudici di X Factor

Fervono i preparativi per il secondo live di X Factor 2023: nella puntata del 2 novembre, condotta da Francesca Michielin in diretta alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW, ci sarà spazio per la nuova gara di cover tra gli artisti in gara, un atteso ripescaggio per la squadra di Morgan ed un ospite che promette scintille: la sensualissima Elodie.

X Factor 2023, la gara

Al centro del secondo live di X Factor 2023 c’è ovviamente la gara, che vede contrapposte le squadre dei 4 giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. Come da tradizione, gli artisti si esibiranno in due manche di cover, e i due artisti meno votati si sfideranno poi nel corso di un ballottaggio finale il cui esito spetterà ai giudici al tavolo. In quanto alle assegnazioni, ce n’è davvero per tutti i gusti, con un repertorio che spazxia dal rap ai grandi classici della musica italiana.

Per la squadra di Fedez, ASIA si esibirà in una cover di “All The Stars” di Kendrick Lamar e SZA; Maria Tomba porterà la propria energia con “You Shook Me All Night Long” degli AC/DC; SARAFINE porterà una sua rivisitazione di “Eleanor Rigby” dei Beatles. Per la squadra di Ambra, invece, Gaetano De Caro si esibirà in una cover di “Dancing On My Own” di Robyn (nella versione di Calum Scott); Angelica canterà “Love Me Again” di John Newman; e Matteo Alieno porterà “Dio mio no” di Lucio Battisti. Dargen ha scelto invece “Giulia” di Gianni Togni per Il Solito Dandy; “Chiagne” di Geolier feat. Lazza e Takagi & Ketra per SETTEMBRE; “Englishman In New York” di Sting per gli Stunt Pilots. Infine, per il team di Morgan, SELMI porterà una cover di “No Surprises” dei Radiohead; i SickTeens porteranno “Voices” di Russ Ballard.

X Factor 2023, il ripescaggio

Tra una manche e l’altra, gli spettatori avranno anche modo di conoscere l’esito del ripescaggio, grazie al quale un concorrente eliminato durante le selezioni potrà entrare ufficialmente in gara: a contendersi l’ingresso nello show saranno gli Astromare e Anna Castiglia. Il concorrente ripescato entrerà a far parte della squadra di Morgan – rimasta orfana degli Animaux Formidables, eliminati della prima puntata – e sarà ufficialmente in gara sin da subito, esibendosi nella seconda manche.

X Factor 2023, i protagonisti del secondo live

Protagonista della serata insieme ai 4 giudici e alla presentatrice Francesca Michielin, sarà anche un’ospite speciale. All’X Factor Arena approderà infatti lo spettacolo di Elodie, che porterà sul palco tutta la carica del suo ultimo lavoro, il Clubtape “Red Light”. Un’opera che ha fatto parlare tanto per le sonorità dance pop delle tracce cantate da Elodie, che per le immagini promozionali, in cui la cantante romana posa senza veli. Una scelta anche politica, come ha spiegato la stessa Di Patrizi: “Il nostro corpo è manifesto ed è politica: sono una donna libera, soprattutto oggi c’è bisogno di ricordare che siamo liberi di come esprimerci e utilizzare il nostro corpo. La mia famiglia mi ha detto di essere libera e non ho nessun pudore del corpo, tutt’al più sui pensieri che facciamo deve esserci pudore”. I riflettori sono tutti puntati su di lei, e in molti si chiedono con che look sceglierà di scendere in pista…