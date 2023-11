Fonte: IPA "X Factor 2023", le pagelle del secondo Live

Tempo di pagelle per il secondo Live di X Factor 2023: spazio alla musica, con non poche difficoltà per Francesca Michielin, che, quando c’è Morgan di mezzo, deve saper gestire non solo la conduzione del talent show canoro, ma persino il giudice. Che è severissimo e non se ne tiene una, ma del resto è proprio questo il motivo per cui è perfetto per X Factor. Da una parte, dunque, un elogio infinito nei confronti dei giovani, ma dall’altra le solite diatribe.

X Factor 2023: Morgan provocatore, Michielin in difficoltà

Francesca Michielin è la conduttrice perfetta per X Factor. Dopo l’onorata carriera di Alessandro Cattelan, che lo ha condotto per 10 anni, le redini dello show sono state prese prima da Ludovico Tersigni e poi dalla Michielin, che è un’ex vincitrice storica. Naturalmente, riuscire a gestire un giudice come Morgan – al secolo Marco Castoldi – non è affatto semplice. Testa calda, irriverente, provocatore, ma grande esperto di musica. Nato per vestire un ruolo da giudice, fondamentalmente.

Fonte: IPA

Ecco, il secondo appuntamento dei Live si è reso nuovamente protagonista di una diatriba tra Morgan e la Michielin. Piccole provocazioni, nulla di ché, alla fine, ma non sono mancati momenti di tensione, tanto che è dovuto intervenire persino Fedez a chiedere un applauso al pubblico per la Michielin. I tempi stretti di una diretta televisiva non consentono a nessuno di dilungarsi troppo, come ha ricordato Morgan alla conduttrice.

Elodie super ospite conquista tutti (come sempre)

Quando è arrivata Elodie sul palco, tra luci rosse e look impeccabile – tra cui un cat eye che le dona particolarmente – lo studio si è letteralmente infiammato. L’artista sa sempre come rendere l’atmosfera più caliente, e il suo look, oltre che l’esibizione, ha conquistato tutti.

Fonte: IPA

Per l’occasione, ha scelto alcuni brani di Red Light. “È un progetto che è nato dal mio primo vero live che ho fatto a maggio, sono tornata a casa e mi serviva qualcosa che mi caricasse ancora di più per queste nuove date, anche per ringraziare le persone che mi hanno scelta”. Il suo medley è stato decisamente energico.

L’ammissione di colpevolezza di Fedez per Asia

Fonte: IPA

L’eliminata della seconda puntata dei Live di X Factor 2023 è stata Asia. “Chiedo scusa, se Asia è finita al ballottaggio la colpa è mia e di un mio errore”, queste le parole di Fedez, una vera e propria ammissione di colpevolezza. Nessuna tensione, però, per il risultato del ballottaggio, anzi. La ragazza ha ringraziato per l’esperienza e l’opportunità. “Sono fiera di me stessa, non mi aspettavo nemmeno di arrivare alle Audition”.

L’esibizione top? Selmi

Al di là delle tensioni, delle scintille e di qualsiasi aspetto più pittoresco dello show, è bene mettere sempre la musica al primo posto e al centro di tutto: è questo l’obiettivo di X Factor, del resto. Il talento musicale. Ecco perché l’esibizione top è stata quella di Selmi, che si è lasciato trasportare sulle note di Come quella di Selmi sulle note di No surprises dei Radiohead. Anche Fedez si è dimostrato d’accordo con il giudizio positivo di Morgan. “Vorrei darvi un consiglio, ragazzi: affidatevi a Morgan perché sa quello che fa. Almeno a X Factor“. Piccola frecciatina? Ma sì. Giusto per aggiungere un po’ di pepe a uno show che ormai sembra aver trovato nuovamente la sua quadra.