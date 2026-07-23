Chi è Luna Bonaccorsi Beccaria che ha lasciato senza fiato col suo abito da sposa

Creatività, moda e una storia d’amore iniziata sui banchi di scuola: le nozze siciliane di Luna Bonaccorsi Beccaria hanno conquistato tutti. Scopriamo tutto su di lei

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Luna Bonaccorsi Beccaria

C’è chi sceglie un abito da sposa in atelier e chi può realizzarlo passo dopo passo insieme alla propria madre. Per Luna Bonaccorsi Beccaria, figlia della stilista Luisa Beccaria, il matrimonio con Leonardo Bormioli è diventato un affare di famiglia, oltre che una celebrazione ricca di moda, romanticismo e scenografie indimenticabili.

La cerimonia si è svolta in Sicilia, tra la campagna nei dintorni di Noto e gli spazi del Feudo del Castelluccio. Ma a prendersi tutta la scena è stato proprio l’abito da sposa, un modello ampio e luminoso nato dal recupero di un’idea d’archivio della maison materna. Ma chi è Luna Bonaccorsi Beccaria? Scopriamo tutto, ma proprio tutto, su di lei.

Chi è Luna Bonaccorsi Beccaria

Luna Bonaccorsi Beccaria lavora nel mondo della moda, ma ha scelto un ruolo molto diverso da quello della madre. Si occupa infatti della parte digitale del marchio Luisa Beccaria, uno dei più esclusivi del mondo fashion, seguendo il sito e il commercio online della casa fondata negli anni Ottanta.

Accanto all’attività di famiglia ha avviato anche A Little Party Studio, un progetto dedicato alla cartoleria e agli accessori per eventi. Una passione per dettagli, colori e allestimenti che sembra aver trovato piena espressione proprio durante il weekend delle sue nozze, celebrate a giugno in Sicilia, nei pressi di Noto.

La sua storia con Leonardo Bormioli – imprenditore nel mondo della finanza – viene da lontano. I due si sono incontrati a Milano durante l’adolescenza, a soli 15 anni, e sono rimasti insieme per oltre un decennio. La proposta di matrimonio è arrivata durante un viaggio in Corsica, nel 2025, con ben due anelli dal forte valore simbolico: uno blu, come gli occhi della promessa sposa, l’altro rosso come il suo cuore.

L’abito da sposa firmato Luisa Beccaria

Il vestito nuziale, vero protagonista, è nato da un confronto continuo tra Luna, sua madre e le persone più vicine all’atelier. La sposa desiderava un modello romantico, ma non semplicemente tradizionale. Il punto di partenza è stato un abito couture creato da Luisa Beccaria nei primi anni Novanta, ispirato all’eleganza regale dell’imperatrice Sissi.

Il risultato è stato un vestito con le spalle scoperte, il corpetto drappeggiato e una gonna importante, costruita attraverso diversi volumi di organza. Il tessuto era impreziosito da motivi floreali chiari, ripresi anche sul velo. Non un bianco uniforme, dunque, ma una gamma delicata di sfumature crema e beige, con piccoli richiami verdi.

A rendere il modello ancora più speciale è stato il coinvolgimento di Bintu, sarta che collabora da anni con la maison e che aveva già lavorato alla creazione couture scelta come riferimento. Per Luisa Beccaria si è trattato del terzo abito da sposa realizzato per una figlia, dopo quelli di Lucilla e Lucrezia.

Le nozze di Luna Bonaccorsi Beccaria in Sicilia

I festeggiamenti per il matrimonio di Luna Bonaccorsi Beccaria e Leonardo Bormioli sono iniziati a Noto, con una serata organizzata tra palazzi barocchi, musica e tavole apparecchiate all’aperto. Il giorno successivo gli invitati si sono spostati nella tenuta di famiglia, dove la cerimonia religiosa è stata seguita da un ricevimento immerso nel verde.

La cena è stata allestita tra gli ulivi, con tavoli dalle linee curve, tessuti personalizzati e decorazioni ispirate alla natura siciliana. Dopo il taglio di una torta monumentale, la neo-sposina ha sorpreso gli ospiti con un secondo look ancora più incantevole: un completo luminoso realizzato con un tessuto a Led, perfetto per ballare fino a notte fonda.