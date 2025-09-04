Ida Di Filippo presto sposa, la dolcissima proposta in barca del fidanzato Pietro

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Ida Di Filippo si sposa: la proposta di matrimonio

Momento di pura gioia per Ida Di Filippo. La brillante e sempre sorridente agente immobiliare di Casa a prima vista ha detto finalmente il fatidico Sì. Durante una pausa estiva dalle sue frenetiche giornate passate a cercare la casa dei sogni per i suoi clienti, Ida ha vissuto un momento tutto per sé, fatto di vero romanticismo.

Il compagno, Pietro Albano, ha scelto una location da sogno per sorprenderla con una proposta di matrimonio indimenticabile, trasformando un semplice momento di relax in un ricordo che rimarrà per sempre nel cuore della coppia.

Ida Di Filippo presto sposa: la proposta da sogno

La vita è fatta di tanti piccoli e grandi momenti di felicità: come quando, dopo una lunga ricerca, finalmente si trova la casa dei propri sogni. Ida Di Filippo sa bene quanto sia speciale questo traguardo: da vera maestra nel trasformare i desideri dei suoi clienti in realtà insieme ai suoi colleghi di Casa a prima vista, conosce il valore di ogni istante di gioia.

Eppure, per Ida, la gioia più grande è arrivata lontano dalle luci della città e dal ritmo frenetico delle trattative immobiliari. Durante una pausa estiva, immersa nella leggerezza delle vacanze, il compagno Pietro Albano ha scelto il momento perfetto per sorprenderla con una proposta di matrimonio da favola.

Durante una gita in barca, con lo spettacolare sfondo dei Faraglioni di Capri che si stagliavano tra il cielo e il mare, Pietro Albano si è inginocchiato davanti a Ida e le ha chiesto di diventare sua moglie. Sorpresa e incredula, l’agente immobiliare si è lasciata travolgere dall’emozione e ha subito detto di sì.

Ida Di Filippo, la dedica al compagno Pietro Albano

Con una notizia così bella, Ida non poteva che essere volerla condividere anche con i fan che la seguono con grande affetto in tv e sulle piattaforme.

“A volte le parole non bastano per descrivere quello che si prova… Da quando per la prima volta ci siamo parlati, guardati, io nei tuoi occhi mi sono persa. Oggi, come allora, il cuore mi batte forte, perché questo è davvero un amore immenso!” ha scritto Ida, condividendo sui social il video della proposta di matrimonio di Pietro.

Ed è vero: Pietro Albano, 35 anni, infermiere all’ospedale Niguarda di Milano, è il compagno con cui Ida vive la sua storia d’amore da molti anni. È anche per lui che l’agente immobiliare ha deciso di lasciare la sua città natale per trasferirsi nel capoluogo lombardo. Un gesto che ha rappresentato un cambio di rotta coraggioso ma che, oggi più che mai, ha contribuito a regalarle immensa felicità.

Nella dedica a corredo del video, Ida lo descrive come l’amore della sua vita: il suo migliore amico, il confidente, la spalla e la bussola. L’arrivo di questa proposta ha rappresentato per lei un momento di gioia ed emozione unica, a cui non avrebbe mai potuto rinunciare: “Sì, perché da quando ci siamo conosciuti mi hai travolto con un amore smisurato e ogni giorno mi innamoro sempre più di te. Sì, amore… scriviamo un altro pezzo insieme di questa fantastica storia d’amore!”