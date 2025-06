Case di lusso a Capri con vista mozzafiato sui Faraglioni, fino a 3.950.000 euro

Fonte: Engel & Völkers Proprietà di prestigio a Capri

L’’isola di Capri, icona del jet set, rappresenta un mercato unico nel panorama immobiliare italiano. Immaginatevi una casa esclusiva con terrazza sospesa sui Faraglioni dove godersi un panorama unico, lontano da tutti o dove fare colazione mentre i primi raggi del sole si riflettono sul mare creando dei magici luccichii o dove organizzare cene a lume di candela con le stelle che brillano sopra di voi.

Case di lusso a Capri, quanto valgono

Engel & Völkers, specializzato nel real estate di pregio, annovera Capri tra le destinazioni italiane più desiderate del lusso abitativo del 2025 in Italia.

Fonte: Engel & Völkers

L’isola, icona del jet set, rappresenta un mercato unico nel panorama immobiliare italiano. Le proprietà con vista sui Faraglioni, come riportato da Engel & Völkers, raggiungono valori fino a 14.000 euro al metro quadro, in un contesto in cui il lusso si declina in maniera discreta: tra boutique indipendenti, aperitivi in Piazzetta e residenze nascoste dietro giardini di bouganville.

Capri è un vero e proprio paradiso dove è possibile acquistare dimore esclusive. L’offerta è varia. Sono disponibili all’acquisto dimore storiche, immerse in un paesaggio unico, con dettagli architettonici raffinati e unici, come soffitti a volta, rooftop con panorami mozzafiato, ampi spazi inondati dalla luce tipica del Mediterraneo, giardini dotati di piscina a sfioro e ornati da piante profumate, come limoni, bergamotti e lavanda.

Fonte: Engel & Völkers

Non mancano villini su più piani, circondati da ulivi e piante di agrumi, terrazze con vista a 180 gradi, pergolati, dotati di posto auto, ideali per chi cerca tranquillità e privacy in un luogo ovviamente lussuoso es esclusivo.

Le terrazze sui Faraglioni di villa Monacone

Poi ci sono le terrazze sui Faraglioni di villa Monacone, realizzata nel 1880 e poi rifatta dal famoso Edwin Cerio. Dotata addirittura di tre ingressi, l’edificio ha la zona living al primo piano. Da qui la vista dei Faraglioni è incredibile e la si gode sia dall’interno che dai terrazzi. Tutti gli spazi esterni sono collegati tra di loro da comode scale che conducono anche al rooftop, oggi completamente attrezzato con una grande vasca, la doccia e quanto è utile a rendere la discesa al mare non necessaria. Da qui infatti si diparte la celebre scala per i due lidi più famosi dell’isola, ovvero i bagni Da Luigi e La Fontelina che sono raggiungibile in 15 minuti a piedi.

Fonte: Engel & Völkers

La proprietà è divisa da sempre in una zona padronale, una più piccola perfetta per un custode o un cameriere e un mini appartamento con ingresso privato, ideale per gli ospiti. Tutte le zone notte sono dotate di bagni propri e armadi su misura.

I prezzi di queste proprietà di lusso variano dagli oltre 500mila euro fino ai 3.950.000 euro.