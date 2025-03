Amici, nuove regole per il Serale: quanto vale il televoto

Sabato 22 Marzo prenderà il via la nuova stagione di Amici con importanti novità sul regolamento: ecco come verranno valutati ragazzi e il peso del televoto

Fonte: IPA Maria De Filippi

Manca ormai davvero poco all’avvio ufficiale della nuova stagione di Amici e alla messa in onda della prima puntata: Sabato 22 Marzo si apriranno le danze con importanti novità riguardo il regolamento e il televoto. Proprio poche ore fa sono state condivise su Witty Tv le news più eclatanti che hanno spiazzato non poco i fan del programma. Ecco come funzionerà il nuovo Serale.

Amici, nuovo regolamento al Serale: ecco cosa cambia

Da ormai diversi anni Amici è uno dei talent di spicco della tv italiana, capace di portare al successo innumerevoli nomi nel mondo della canzone e del ballo. E dopo mesi di prove, giudizi ed eliminazioni, gli alunni scelti per partecipare al Serale di Amici che prenderà il via il prossimo 22 Marzo non stanno più nella pelle. Con loro anche i fan e i telespettatori che però si troveranno quest’anno di fronte a delle nuove regole, anche nel televoto. La piattaforma Witty Tv infatti, ha condiviso alcune importanti news sul regolamento del Serale di quest’anno e soprattutto sul peso che avranno le votazioni da casa. Ma cosa cambia?

Secondo quanto diffuso proprio da Witty Tv, ad Amici 2025 resta invariato il meccanismo della divisione a squadre che ha caratterizzato il programma nelle precedenti edizioni, ma questa volta ogni puntata vedrà diverse manches al termine delle quali i ragazzi verranno valutati, di volta in volta, dai professori, dai giurati presenti nella serata e anche da una commissione. Gli stessi protagonisti che avranno il compito di giudicare i ragazzi potranno anche decidere, in maniera del tutto autonoma, chi di loro mandare in sfida diretta o al televoto, rendendo così le varie manches ancora più incalzanti.

Secondo quanto dichiarato nel comunicato riguardante il nuovo regolamento di Amici, alcune sfide potrebbero essere giudicate per metà dai giudici e per metà attraverso il televoto, altre invece esclusivamente dalla giuria o dal pubblico da casa. Si è parlato anche di un possibile televoto in diretta per le sfide, ma essendo le puntate registrate, è possibile che questo avvenga solo per la finalissima che andrà invece in onda in diretta.

Amici 2025, il peso del televoto nella nuova edizione e il dubbio terzo giudice

Quello che emerge dal nuovo regolamento condiviso da Witty Tv, è senz’altro il peso maggiore del televoto che avrà voce in capitolo in molti più casi. Ad esempio attraverso il televoto si potrà votare il concorrente o la squadra preferita, ma anche decidere chi rendere immune dalle sfide, chi mandare al televoto o in sfida, chi potrà accedere alla manches successiva o alla prossima puntata, e ovviamente chi verrà eliminato. Insomma nel Serale di quest’anno il televoto avrà un ruolo di primo piano, dando così modo al pubblico da casa e ai numerosi fan del programma di sostenere al meglio i propri beniamini. Non è escluso che vengano aggiunti ulteriori dettagli nelle prossime ore e che la nuova edizione di Amici ci riservi ancora qualche sorpresa. Ci sono infatti molte indiscrezioni riguardanti il terzo membro della giuria di questa edizione: i primi due sono già stati confermati, e parliamo di Cristiano Malgioglio – ormai un veterano ad Amici visto che ha già ricoperto il ruolo di giudice nel talent – e la new entry Amadeus. Sul terzo nome che completerà il trio invece non c’è ancora la certezza assoluta, ma nelle ultime ore è circolato il nome di Elena D’Amario, dopo quello di Federica Nargi, Fedez ed Eleonora Abbagnato. Di sicuro Maria De Filippi cercherà di rendere la giuria il più omogenea possibile, dunque c’è grande attesa per l’annuncio ufficiale che verrà fatto venerdì 21 Marzo.