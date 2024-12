Palinsesti La7, cosa vedere tra Natale e Capodanno

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Parenti Serpenti

Le festività natalizie portano con sé una magia unica, e La7 non delude le aspettative del suo affezionato pubblico. Tra informazione, grandi classici e prime visioni, il palinsesto del canale si accende per accompagnare le famiglie italiane durante i giorni più attesi dell’anno. Se vi state chiedendo cosa vedere tra Natale e Capodanno, ecco una guida completa per non perdere i migliori appuntamenti.

Palinsesti La7: informazione di qualità, anche durante le feste

La7 non va mai in vacanza, specialmente quando si tratta di informazione. La programmazione inizia ogni giorno con Omnibus, seguito da Coffee Break, L’aria che tira condotta da Francesco Magnani e il dinamico duo Alessio Orsingher e Luca Sappino a Tagadà. Anche nel prime time, il pubblico potrà contare su In Onda, condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, che torna dal 21 dicembre alle 20.30 per analizzare fatti di attualità con lo stile inconfondibile che caratterizza il programma.

Un volto familiare e molto amato dal pubblico è quello di Flavio Insinna, che con il suo Famiglie d’Italia alle 18.30 racconta storie originali e coinvolgenti, offrendo uno sguardo inedito sulla quotidianità del nostro Paese.

Prime TV che emozionano

Il palinsesto di La7 si arricchisce di due imperdibili prime visioni. Il 27 dicembre in prima serata, Nel nostro cielo un rombo di tuono, diretto da Riccardo Milani, racconta la vita di Gigi Riva, icona del calcio italiano. Attraverso immagini d’archivio e testimonianze inedite, il documentario celebra il talento e l’umanità di un campione che ha fatto la storia dello sport.

Il 2 gennaio sarà invece la volta di Rebel Pope, una produzione National Geographic che narra la vita di Jorge Mario Bergoglio, il primo Papa gesuita e sudamericano. Tra immagini toccanti e racconti intensi, si esplora il legame profondo tra il Pontefice e le sue radici argentine.

Grandi classici per un Natale di emozioni

La magia del Natale non sarebbe completa senza i film che hanno fatto la storia del cinema. La7 propone una selezione curata per tutti i gusti. Il 25 dicembre, lasciatevi conquistare dalla satira pungente di Parenti Serpenti di Mario Monicelli, una commedia che svela le dinamiche familiari con ironia tagliente.

Il 31 dicembre, per attendere la mezzanotte, La7 porta sullo schermo un trio di capolavori: Indovina chi viene a cena, Sabrina e Caccia al ladro. Amore, intrighi e fascino in pellicole senza tempo, perfette per salutare l’anno con eleganza.

Lo sport tra emozione e spettacolo

Anche gli appassionati di sport troveranno pane per i loro denti. Il 21 dicembre, i Gazzetta Sport Awards celebreranno i protagonisti dell’anno in una serata ricca di emozioni. Il 26 dicembre, invece, la ginnastica italiana brillerà con Christmas Gym, la Festa delle Medaglie, uno spettacolo dal Teatro Regio di Parma che celebra i successi olimpici con un tocco di arte e spettacolo, condotto da Luca Bizzarri.

Cultura e riflessione con Augias e Barbero

Per chi desidera immergersi nella cultura e nella storia, La7 offre due appuntamenti imperdibili. Il 30 dicembre, La Torre di Babele – Album proporrà uno speciale su Enrico Berlinguer, arricchito dall’intervista di Corrado Augias a Roberto Benigni. Il 3 gennaio, Alessandro Barbero racconterà l’assassinio Matteotti nello speciale dedicato ai 100 anni dal celebre discorso di Benito Mussolini.