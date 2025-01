Programmazione TV, come cambia il palinsesto per la cerimonia d’insediamento di Trump

Fonte: IPA Donald Trump stravolge la programmazione TV

È arrivato il gran giorno di Donald Trump, quello della sua (seconda) cerimonia di insediamento come Presidente degli Stati Uniti d’America e per la nostra televisione vuol dire soltanto una cosa: cambio di programmazione. C’è molta curiosità intorno all’evento al quale presenzia anche la nostra Premier Giorgia Meloni e, com’è ovvio, saranno in molti a seguirne la diretta da Washington. Le possibilità non mancano, da quella “classica” in streaming all’immancabile diretta di Mentana su La7.

Programmazione Rai, salta La Vita in Diretta

Eccezionalmente in questo lunedì 20 gennaio 2025, salta la messa in onda de La Vita in Diretta di Alberto Matano, lasciando il posto alla live della cerimonia di insediamento di Trump. A partire dalle 17.05, il TG1 segue la diretta con il giornalista Oliviero Bergamini, così come Rai News 24. Restano al momento invariate la programmazione preserale e serale con L’Eredità di Marco Liorni, Affari Tuoi con Stefano De Martino e dulcis in fundo i nuovi episodi de Il Conte di Montecristo, tutti in onda su Rai 1. Anche Rai 3 dedica uno spazio all’approfondimento su Donald Trump, affidando a Massimo Giletti una puntata del suo Lo Stato delle Cose dedicata alla cerimonia e al giuramento, con ospiti in studio e collegamenti da New York.

Programmazione Mediaset, confermato Pomeriggio Cinque

Mediaset non è da meno e dedica abbondante spazio al nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America. Su Canale 5 va in onda regolarmente Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino per parlare della cerimonia che, per chi volesse, è possibile seguire in diretta su TGCom 24 con la conduzione del giornalista Dario Donato. Inizia un po’ prima Rete 4 che, dopo TG4 – Diario del giorno, già a partire dalle 16:45 manda in onda lo speciale Il ritorno di Trump condotto da Sabrina Scampini. Paolo Del Debbio conduce poi il suo 4 di sera e a parlare del Presidente è anche Nicola Porro con Quarta Repubblica, in onda in prima serata con tanti ospiti per seguire gli ultimi momenti della cerimonia.

Programmazione La7, Mentana pronto allo Speciale

La programmazione de La7 è incentrata su Donald Trump sin dalle prime ore della mattina. Già Omnibus e Coffee Break hanno parlato del Presidente, così come L’Aria che Tira e Tagadà, ma è alle 17:30 che si entra nel vivo. Il direttore del TG La7 Enrico Mentana arriva immancabile con la sua diretta, uno speciale interamente dedicato alla cerimonia di insediamento e al giuramento di Trump. La palla passa, poi, a Giovanni Floris che eccezionalmente conduce la puntata odierna di Otto e Mezzo al posto di Lilli Gruber, a casa per via di un problema di salute. Segue La Torre di Babele. Il nuovo mondo di Donald Trump, condotto da Corrado Augias e che ospita in studio Ezio Mauro, Sandro Veronesi e Nadia Urbinati.