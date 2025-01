Giorno della Memoria, come cambia la programmazione tv del 27 gennaio

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Il film "JoJo Rabbit"

Il 27 gennaio, giorno in cui ricorre l’anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, il mondo si ferma per commemorare le vittime dell’Olocausto.

Questa giornata, istituita dalle Nazioni Unite nel 2005, rappresenta un momento di riflessione collettiva per non dimenticare mai una delle pagine più oscure della storia moderna. Anche la televisione italiana contribuisce al ricordo, proponendo un palinsesto dedicato, fatto di film, documentari e speciali che raccontano il dramma dell’Olocausto, ma anche storie di resistenza e coraggio.

Rai: un viaggio tra cinema, musica e approfondimenti

La Rai, da sempre attenta alla memoria storica, offre una programmazione ricca e diversificata, capace di parlare a pubblici di tutte le età.

Su Rai 5, la mattinata si apre con La storia di Anna Frank, un balletto ideato da Adam Darius e tradotto in chiave televisiva dalla coreografa Susanna Egri. Un’opera delicata, arricchita dalle musiche del folklore ebraico, che vede protagonista Marilena Bonardi.

Sempre su Rai 5, alle 15:50, il Concerto della Memoria aggiunge un tocco musicale alle celebrazioni, ricordando attraverso le note le tragedie del passato.

Il pomeriggio di Rai Movie è interamente dedicato al cinema. Si parte con The German Doctor, un intenso dramma che racconta la latitanza di Josef Mengele in Argentina, e si prosegue con Lezioni di persiano, una pellicola che intreccia inganno e sopravvivenza durante l’occupazione nazista in Francia. Alle 18:00, il tono cambia con Jojo Rabbit, il capolavoro di Taika Waititi che affronta la Shoah attraverso la lente della satira, mescolando commozione e umorismo.

La prima serata di Rai 5 offre invece Quando Hitler rubò il coniglio rosa, un film di Caroline Link che segue la fuga di una famiglia berlinese dall’orrore della deportazione.

Non manca il contributo di Rai Storia, che propone classici italiani come Andremo in città di Nelo Risi, e quello di Rai Cultura, con lo speciale Caro Marziano di Pif, che guida gli spettatori in un viaggio emozionante nei luoghi simbolo dell’Olocausto. Le testimonianze di Tatiana Bucci, Sami Modiano e altri sopravvissuti rendono questo appuntamento particolarmente toccante.

Fonte: IPA

Mediaset: il cuore della memoria con “Viva la Memoria”

Anche Mediaset dedica ampio spazio al ricordo, accompagnato dalla campagna Viva la Memoria, che invita il pubblico a condividere e custodire le storie di chi ha vissuto l’orrore della deportazione. Questa iniziativa si sviluppa attraverso spot, video-testimonianze e una raccolta digitale disponibile sul sito ufficiale del gruppo.

Su Rete 4, il pomeriggio si apre con il film La chiave di Sara, tratto dal romanzo di Tatiana de Rosnay, che ripercorre il rastrellamento del Velodromo d’Inverno a Parigi attraverso gli occhi di una bambina, interpretata dalla talentuosa Mélusine Mayance.

In seconda serata, il documentario Memory of the Camps, realizzato nel 1945 con la supervisione di Alfred Hitchcock, offre una visione cruda e autentica della liberazione dei campi di concentramento.

Il canale tematico Focus dedica invece il suo palinsesto pomeridiano a documentari inediti, come Senza via di scampo – La vera storia di Anna Frank e Nicholas Winton: l’uomo che salvò 669 bambini, due storie di straordinaria umanità che commuovono e ispirano.

Fonte: IPA

La7: storia e cinema per non dimenticare

La7 sceglie di commemorare il Giorno della Memoria con una programmazione sobria ma potente. Alle 17:30, La Conferenza di Wannsee ripercorre l’incontro del 1942 in cui i gerarchi nazisti definirono la “soluzione finale”. La sera, Corrado Augias introduce il film La tregua di Francesco Rosi, tratto dal romanzo di Primo Levi. Una pellicola che racconta il difficile ritorno alla vita dei sopravvissuti ai lager, un viaggio carico di dolore e speranza.

Iniziative per le giovani generazioni

Un elemento comune della programmazione televisiva è l’attenzione verso le nuove generazioni, con proposte pensate per avvicinare i ragazzi alla memoria storica. Su Rai Gulp, il film d’animazione Arf – Baffo del dittatore narra una storia di amicizia che attraversa gli orrori della guerra, mentre su Iris, due pellicole come Sobibor: la grande fuga e Defiance: i giorni del coraggio raccontano atti di resistenza e ribellione contro il regime nazista.