Si rinnova l’appuntamento con Verissimo. Silvia Toffanin conduce la puntata di sabato 3 febbraio, dove ci sarà spazio per un ricordo di Sandra Milo col figlio Ciro, oltre a un lungo filmato che ripercorre i momenti più emozionanti della sua ospitata del 30 settembre 2023. Gli ospiti sono moltissimi e, dalle anticipazioni, apprendiamo che Matteo Renzi ha concesso un’intervista in cui si è mostrato in una nuova veste. Per l’occasione, presenta inoltre il libro Palla al centro. La politica al tempo delle influencer. E ancora Rita Pavone, i protagonisti di Terra Amara, oltre ad alcuni degli ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi.

Gli ospiti del 3 febbraio

Come abbiamo anticipato, ampio spazio è concesso al ricordo di Sandra Milo. L’attrice, e musa di Federico Fellini, è scomparsa a 90 anni nella sua casa di Roma, circondata dall’affetto dei suoi figli Debora Ergas, Ciro De Lollis e Azzurra. Ed è proprio con suo figlio che verrà ricordata, il primo a parlare della malattia che se l’è portata via in pochissimo tempo, ma Verissimo ha già preparato un lungo contributo con il quale si ripercorreranno i momenti più belli della sua ultima ospitata in studio e una più recenti dell’intera televisione, che aveva lasciato per prendersi cura della sua salute.

Silvia Toffanin intervista inoltre Matteo Renzi, che presenta il suo nuovo libro Palla al centro. La politica al tempo delle influencer. Il Senatore di Italia Viva traccia così un ritratto personale e distante dal suo ruolo politico, probabilmente come non aveva mai fatto, andando a toccare una serie di argomenti di stretta attualità e che riguardano anche il delicato campo dei social network.

E ancora Rita Pavone, che ripercorre le tappe più importanti della sua carriera, e i grandi protagonisti della soap Terra Amara con Polen Emre, che interpreta Fadik e Şahin Vural, che presta il volto a Raşit. Infine, in studio, anche gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi pronti per il nuovo spettacolo Open: da Silvia Toffanin arrivano Klaudia Pepa, Christian Stefanelli, Samuel Antinelli e Rosa Di Grazia.

Quando e dove vedere Verissimo

La puntata va in onda il sabato, alle 16,30, su Canale5. Si tratta del secondo anno consecutivo con il doppio appuntamento, che alla fine del 2021 aveva preso il posto di Domenica Live di Barbara D’Urso. Le interviste di Silvia Toffanin sono trasmesse in contemporanea sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity e vive sui social attraverso l’hashtag ufficiale.

Le interviste one-to-one si sono rivelate essere vincenti sotto tutti gli aspetti. E devono gran parte del loro successo alla conduttrice, capace di instaurare un legame speciale con i suoi ospiti. Sono inoltre in molti a farglielo notare e c’è chi si spinge addirittura a scegliere solo lei per raccontare momenti difficili della propria vita appena superati. È il caso di Ilary Blasi, che ha deciso di raccontare la sua verità, e per due volte, a diversi mesi dalla separazione da Francesco Totti. Qui ha presentato il suo documentario Unica, disponibile su Netflix, e il libro pubblicato per Mondadori Che Stupida – La mia verità.