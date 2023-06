“Harry ha fatto le sue scelte”: anche Emanuele Filiberto lo bacchetta

Harry ormai è indifendibile. Anche chi aveva creduto in lui e Meghan Markle, come Emanuele Filiberto di Savoia, si è dovuto ricredere. Le lamentele dei Sussex, le accuse rivolte alla Famiglia Reale dopo la Megxit sono semplicemente imbarazzanti.

Harry è insopportabile

Nel 202o quando Harry e Meghan Markle annunciarono al mondo con non poco scandalo che avrebbero lasciato il loro ruolo da membri attivi della Famiglia Reale britannica per condurre una vita da cittadini privati e portare avanti in autonomia le loro battaglie sociali, Emanuele Filiberto di Savoia aveva applaudito il coraggio della coppia. In un’intervista dell’epoca aveva chiaramente sostenuto i Sussex dicendo che era meglio rinunciare a certi privilegi per perseguire i propri obiettivi, anziché vivere un’esistenza da eterni secondi, necessariamente sempre un passo indietro rispetto a William e Kate Middleton.

Insomma, Emanuele Filiberto aveva incoraggiato Harry e Meghan nel perseguire la loro strada e la loro libertà da protocolli e rituali. Ma certo non poteva prevedere come i Sussex avrebbero gestito la loro autonomia. Perché un conto è voler far valere le proprie scelte e i propri bisogni, un conto è recriminare e pretendere senza dare nulla in cambio.

Emanuele Filiberto bacchetta Harry e Meghan Markle

A tre anni di distanza anche Emanuele Filiberto si è dovuto ricredere su Harry e Meghan. La coppia giovane e fresca che prometteva di svecchiare la Monarchia si è dissolta, lasciando solo polemiche, divisioni e battaglie legali. Un fallimento totale, anche sul piano privato, considerando che hanno guastato definitivamente i rapporti con Carlo e William e che perfino il loro matrimonio pare sia al capolinea.

“Chi è causa del suo male, pianga se stesso”, recita il proverbio. Ed è quello che dovrebbe fare Harry che si trova spiazzato su tutti i fronti. Un pesce fuor d’acqua a Buckingham Palace e un incompreso nella villa di Montecito dove sua moglie Meg è proiettata verso altre direzioni.

La situazione frustra il Principe che con maggiore rabbia attacca Carlo e il resto del Palazzo. Ma come ha sottolineato Emanuele Filiberto intervistato da Fox News Digital: “Non mi piace criticare ma Harry e Meghan hanno fatto le loro scelte“. E ha proseguito: “Harry è un giovane molto intelligente. Ha subito molta attenzione da parte dei media quando era giovane . Poi, quando sua madre è morta, forse a un certo punto ha voluto vivere un’altra vita, ed è partito con sua moglie… per l’America”.

Ma il processo di disfacimento messo in atto da Harry è inaccettabile anche per il Principe italiano. “Mi sono sentito un po’ triste quando l’ho visto arrivare da solo all’incoronazione di re Carlo…ma penso che le questioni private dovrebbero essere mantenute private nelle famiglie”, bacchettando i Sussex per aver rilasciato interviste contro la Famiglia Reale o aver addirittura spiattellato in una docu-serie quanto è accaduto tra le mura del Palazzo o con la sua autobiografia Spare.