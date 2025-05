Micaela Boldi è la primogenita di Massimo Boldi ed è molto gelosa del padre. Lo tutela da ogni rischio e anche da giovani fidanzate, come già successo in passato

Fonte: IPA Micaela Boldi, figlia di Massimo Boldi, contro l'ex fidanzata più giovane

Massimo Boldi ha avuto tre figlie. La primogenita, Micaela, nata nel 1974, seguita da Manuela, nata nel 1981, e poi da Marta, venuta al mondo nel 1980. Tutte legate dalla lettera “M”, che è la stessa iniziale della compianta madre, Marisa Selo, scomparsa nel 2004. In studio a La Volta Buona, la più grande delle tre è stata ospite con il padre, parlando un po’ del loro rapporto. Conosciamola meglio.

Chi è Micaela Boldi

La più grande e la più gelosa, Micaela Boldi ha un rapporto molto stretto con papà Massimo. Ha però deciso di fare un passo indietro rispetto al mondo dello spettacolo, senza lasciarsi trascinare su un set.

Gestisce infatti l’azienda di famiglia, MariFilm, che si occupa di cinema. Un lavoro d’ufficio, dunque, che la tiene al sicuro dai riflettori. Salvo quando è lei a decidere di entrare in un salotto Tv, come nel caso di quello di Caterina Balivo.

Quello però non è il suo unico compito. È anche social media manager dei profili di Massimo Boldi. Prende poi il suo posto come coordinatrice dell’ufficio stampa del padre, quando lui è a lavoro su un set. Di fatto il suo lavoro ruota intorno al celebre attore, che tenta di non lasciare mai solo.

Il rapporto padre-figlia

In passato aveva definito il suo papà come molto apprensivo e protettivo. È geloso di lei, così come sua figlia lo è di lui. L’attore tenta però di mascherarlo con l’aria buffa che lo caratterizza. Mira sempre a tenere d’occhio le sue ragazze, così da sapere cosa fanno e dove vanno. Nel tempo una grande attenzione è stata poi rivolta, ovviamente, anche ai fidanzati. Proprio come nei suoi tanti cinepanettoni.

Il loro rapporto si è poi tremendamente rinsaldato nel 2002, quando Micaela lo ha reso nonno per la prima volta. È nato Massimo Federico, che ha poi avuto una sorellina molti anni dopo. La piccola Vittoria Marisa è infatti venuta al mondo nel 2016. A seguire Leonardo, nato nel 2019.

L’ex fidanzata più giovane

Al di là della gelosia, che Micaela Boldi dice di provare per il padre da quando era molto piccola, in lei è scattato un forte senso di protezione. Un sentimento acuito dopo la morte della madre. Ha probabilmente visto nel padre una figura in vista di cui qualcuno poteva tentare di approfittarsi.

A La Volta Buona l’attore si è mostrato alquanto pentito della relazione avuta con una donna più giovane di lui di 31 anni. Ma a chi si riferisce?

È probabile che il riferimento sia a Loredana De Nardis, sua collega di 29 anni più giovane, per essere precisi. Una coppia che fece molto discutere ed ecco il commento di Micaela: