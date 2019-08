Tiziano Ferro, su Instagram il primo selfie con il marito

editato in: da

Un selfie per raccontare un amore grande: Tiziano Ferro posta su Instagram la prima foto con il marito Victor Allen.

Una relazione nata negli studi della Warner Bros e cresciuta lontano dai riflettori, rispettando l’estrema riservatezza che ha sempre caratterizzato la vita del cantante. Poi il 13 luglio, a sorpresa, le nozze, celebrate sulla spiaggia di Sabaudia, poche settimane dopo il matrimonio segreto a Los Angeles.

Tiziano, come nel suo stile, ha voluto una cerimonia molto intima, con quaranta amici e parenti, un pranzo a base di pesce e una spettacolare vista sul mare. “Con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere” aveva raccontato poche ore dopo aver detto sì a Vanity Fair.

Ferro e il suo Victor non hanno mai pubblicato foto di coppia sui social, specialmente su Instagram, dove il cantante è molto attivo. Oltre un mese dopo il matrimonio però l’artista di Latina ha voluto fare un’eccezione, postando un selfie. Nell’immagine, scattata nei celebri Universal Studios di Hollywood, Tiziano sorride insieme a due amici e al marito. “Amici, amore, risate – ha commentato -. Una giornata che è un inno alla gratitudine per la vita. Non si può chiedere di meglio!”.

Un’estate all’insegna dell’amore per Tiziano Ferro che, fra un successo e l’altro, ha rivelato di essere pronto a diventare padre. In passato il cantante non aveva mai nascosto il sogno di avere un figlio e ora Victor sembra la persona giusta per realizzarlo. “Victor era spaventato all’idea – ha confessato qualche settimana fa -. Poi però mi ha detto: ‘Per te, e con te per la prima volta nella mia vita, sarei pronto a diventare genitore’”.

E in attesa di diventare papà per la prima volta, il cantante si gode gli amici e il marito, fra sorrisi e tanta felicità.