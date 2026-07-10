Il figlio di Amadeus a Sanremo 2027, il conduttore sbotta e José mette a tacere la polemica

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Amadeus con il figlio José Sebastiani

Un semplice commento ironico è bastato a far nascere un caso intorno alla famiglia di Amadeus. A finire sotto i riflettori stavolta è stato José Sebastiani, il figlio diciassettenne del conduttore e di Giovanna Civitillo, dopo aver fatto l’annuncio dell’uscita del brano Vengo dal Sud su Instagram.

Il post ha alimentato le voci su un possibile debutto nel mondo della musica, fino a far circolare l’ipotesi di una sua partecipazione a Sanremo Giovani. Galeotto fu un commento, ma Amadeus è intervenuto subito per smentire l’indiscrezione, mentre José stesso ha chiarito il qui pro quo.

Amadeus interviene sul “caso” di José a Sanremo 2027

La scintilla è partita da un post dell’account X Cinguetterai, che ha immaginato con tono scherzoso José sul palco di Sanremo Giovani sotto la direzione artistica di Stefano De Martino. Il messaggio, nato come una semplice battuta, ha cominciato rapidamente a circolare alimentando commenti e supposizioni e diventando in poco tempo virale.

Amadeus però non ci sta. Il conduttore – il cui futuro ormai sembra certo a Mediaset – non ha lasciato spazio all’equivoco e nelle storie di Instagram ha rilanciato il contenuto accompagnandolo con una netta scritta rossa: “FAKE NEWS”. Nessuna lunga spiegazione, soltanto una smentita categorica. Lui d’altronde conosce bene la macchina del Festival e le voci che la accompagnano e in questo caso ha preferito fermare immediatamente l’indiscrezione.

L’idea di vedere José all’Ariston, del resto, può essere sembrata plausibile a chi lo ricorda spesso in platea durante le edizioni guidate dal padre. Amadeus ha anche raccontato in passato quanto il figlio lo abbia aiutato a intercettare artisti e gusti delle nuove generazioni. E in effetti un suo coinvolgimento ci sarà, ma non è quello che si pensa.

José Sebastiani chiarisce: “Io scrivo i testi”

Dopo l’intervento del padre, José Sebastiani ha raccontato direttamente ai follower quale sia il suo contributo ai progetti musicali. “Nel tempo libero, quando il calcio me lo permette, mi piace scrivere testi di canzoni che vengono poi interpretate da alcuni amici, artisti emergenti”, ha spiegato.

Nessun debutto dietro al microfono, dunque. Il ragazzo firma le parole, mentre l’interpretazione viene affidata ad altre voci. È accaduto con Smog di Milano e sarà così anche per Vengo dal Sud, atteso sulle piattaforme il 17 luglio e realizzato con il beatmaker Prod.$even.

José ha poi aggiunto: “Ci tenevo a fare un po’ di chiarezza: sia ‘SMOG DI MILANO’, uscita qualche mese fa, sia ‘VENGO DAL SUD’, che uscirà il 17 luglio, non sono cantate da me, ma interpretate da giovani cantanti e prodotte da @prod.$even, un beatmaker emergente. Grazie a tutti per l’interesse, continuerò a coltivare le mie passioni!”.

Il futuro di José resta legato al calcio

Per ora il futuro di José continua a essere quello sportivo. Portiere, ha giocato nei settori giovanili di Roma e Inter prima di trasferirsi all’Udinese. La scrittura di canzoni rimane una passione parallela, coltivata senza l’intenzione dichiarata di trasformarsi in una carriera da cantante. Il presunto “caso” su Sanremo 2027 si chiude qui, quindi, con una smentita e una precisazione. Ma manca ancora del tempo fino alla nuova edizione e chissà quali altre indiscrezioni nasceranno sul palco più ambito d’Italia.