Hailey Bieber, la moglie di Justin in ospedale: “Sintomi simili a un ictus”

La modella Hailey Bieber, all’anagrafe Hailey Baldwin, moglie del celebre cantante Justin Bieber, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a causa di sintomi simili a un ictus, riconducibili presumibilmente al Covid. A raccontare l’accaduto e il malore ai fan preoccupati dalla notizia, che nel frattempo già circolava sulla stampa statunitense, è stata la stessa Hailey nelle storie del suo profilo Instagram.

Hailey Bieber: ricoverata in ospedale a causa di un ictus

Giorni intensi di ansia e paura quelli vissuti da Hailey Bieber, modella statunitense moglie di Justin che qualche giorno fa è stata colta da un malore improvviso nella sua villa di Los Angeles ed è stata portata d’urgenza in ospedale. La modella, nipote dell’attore Alec Baldwin, si è sentita male subito dopo colazione ed è stata trasportata in una clinica di Palm Springs. La notizia del malore e del conseguente ricovero è trapelata subito sulla stampa americana, ma la stessa Hailey ci ha tenuto a rompere il silenzio e raccontare su Instagram ai fan l’accaduto.

Giovedì mattina ero seduta a fare colazione con mio marito, quando ho iniziato ad avere dei sintomi simili all’ictus e sono stata portata in ospedale. Hanno scoperto che ho avuto un piccolo coagulo di sangue al cervello, che ha causato una piccola mancanza di ossigeno, ma il mio corpo lo ha superato da solo e mi sono ripresa completamente in poche ore.

Hailey ha poi raccontato di aver trascorso attimi intensi di paura e ansia per l’accaduto, ma di aver potuto contare sulla preparazione dei medici che ha incontrato e sulla sua famiglia che l’ha sostenuta standole a fianco in questo momento difficile.

Anche se questo è stato sicuramente uno dei momenti più spaventosi che abbia mai passato, ora sono a casa e sto bene, e sono molto grata a tutti i fantastici dottori e infermieri che si sono presi cura di me!

La stampa americana ha riferito che la modella è stata sottoposta a numerosi esami clinici, per comprendere come un ictus possa aver colpito la venticinquenne. I medici sembrano ritenere che possa esserci una correlazione tra il malore di Hailey e il Covid contratto dalla modella e Justin proprio qualche settimana fa. Il cantante infatti aveva annunciato di essere positivo a metà febbraio e per questo aveva dovuto posticipare le date dei concerti del suo Justin World Tour. La modella, dopo aver rassicurato i fan su Instagram, ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto in queste ore.

Hailey e Justin: la famiglia e il matrimonio

Nonostante la giovane età Hailey è sposata con Justin Bieber da settembre del 2018, dopo una storia d’amore travagliata che è andata avanti per due anni. I due non hanno mai nascosto gli alti e bassi di un rapporto intenso, fatto di grandissimo amore, ma naturalmente anche di incomprensioni e perdono. Era stata proprio la modella a raccontare un momento di crisi vissuto nell’ultimo episodio in un podcast su Us Weekly.

Ricordo di aver chiamato mia mamma un paio di volte, una volta in particolare quando eravamo a Brooklyn e la chiamavo, piangendo e le dicevo “Non posso farlo più”. Così ho preso una decisione: so per certo che ho amato questa persona per molto tempo e ora non è il momento di rinunciare a lui. Non gli farei mai una cosa del genere.

Anche Justin non ha mai nascosto i problemi legati alla loro relazione, descrivendo durante un’intervista a GQ il primo anno del loro matrimonio come “davvero duro”. Mancanza di fiducia e paura di rivelare all’altro i tratti più nascosti della propria persona: nonostante questo, però, i due oggi sono legati più che mai.