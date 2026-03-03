Giornalista pubblicista, videoreporter, copywriter e content editor. Si occupa di attualità, economia, politica, intrattenimento, costume e società.

La biodiversità e l’equilibrio del pianeta sono una priorità, soprattutto in un’epoca in cui il surriscaldamento globale e l’inquinamento li stanno mettendo a dura prova. Il World Wildlife Day 2026 viene celebrato il 3 marzo di ogni anno e rappresenta un appuntamento fondamentale a livello globale per ricordare l’importanza della conservazione della fauna e della flora selvatiche.

Non sono solo gli animali e le piante più comuni e conosciuti a meritare attenzione e rispetto. Ogni tassello della natura sulla Terra è importante e merita di essere preservato. Questa giornata è stata istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2013. È successo durante la commemorazione della firma della Cities, la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, avvenuta invece il 3 marzo 1973. Rappresenta uno dei principali strumenti internazionali per proteggere la natura dal commercio che ne mette a rischio la sopravvivenza.

Piante medicinali e aromatiche: il tema del 2026 guarda anche alla salute umana

Il World Wildlife Day, per il 2026, si concentra su “Medicinal and Aromatic Plants: Conserving Health, Heritage and Livelihoods”. Gli ambientalisti pongono l’attenzione sul ruolo cruciale delle piante medicinali e aromatiche per la salute umana, la cultura e il sostentamento di milioni di persone in tutto il mondo.

Queste specie vegetali non solo sono alla base di molti sistemi tradizionali di medicina, ma contribuiscono anche a settori dell’economia come farmaceutica, alimentare, cosmetica e agricola. Inoltre svolgono funzioni ecologiche fondamentali nei loro ecosistemi naturali.

Il tema oltretutto evidenzia come, specialmente nei Paesi in via di sviluppo, una quota significativa della popolazione — stimata tra il 70% e il 95% — dipenda dalle piante medicinali per l’assistenza sanitaria primaria. Questo riconoscimento da parte di organizzazioni internazionali, tra cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sottolinea l’importanza di conservare queste risorse naturali e di promuoverne un uso sostenibile.

Un’occasione di scoperta, sensibilizzazione e presa di coscienza

Le celebrazioni del World Wildlife Day 2026 includono eventi ufficiali organizzati dal Segretariato della Cities, in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, l’International Fund for Animal Welfare, la Geneva Environment Network e altri partner internazionali.

Tra questi vi è la World Wildlife Day United Nations Virtual Celebration, un evento online mondiale che si svolge il 3 marzo e presenta contributi di esperti, leader di comunità, giovani e stakeholder impegnati nella conservazione, nonché l’annuncio dei vincitori di iniziative artistiche giovanili e showcase cinematografici dedicati alla natura.

Al di là degli eventi istituzionali, questa è un’opportunità per scuole, comunità locali, enti di conservazione e cittadini in tutto il mondo di organizzare attività di sensibilizzazione, campagne educative e progetti di protezione della biodiversità. Piazze piene di iniziative ambientali, mostre, marce, laboratori per ragazzi e concorsi artistici internazionali sono strumenti utili per mostrare come ogni componente della natura — piante comprese — sia indispensabile per un pianeta sano e sostenibile.

In un’epoca in cui specie vegetali e animali sono sempre più minacciate da perdita di habitat, sfruttamento e cambiamenti climatici, il WWD resta un promemoria cruciale dell’interdipendenza tra gli esseri umani e la natura. La giornata invita a riflettere su come la conservazione non sia solo un imperativo etico, ma anche una condizione necessaria per garantire salute, cultura, economia e sopravvivenza alle generazioni future di tutte le specie, anche quella umana.

Le specie maggiormente a rischio nel 2026

Nel 2026 la Lista Rossa dell’Iucn, l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, continua a lanciare un allarme drammatico relativo alla salvaguardia della biodiversità globale, con oltre 48.600 specie che rischiano l’estinzione a causa della perdita del proprio habitat, del cambiamento climatico, dell’inquinamento e dello sfruttamento umano.

Tra le specie più a rischio assoluto troviamo il vaquita, il cui nome scientifico è Phocoena sinus. n piccolo cetaceo del Golfo di California considerato tra i mammiferi marini maggiormente in pericolo, con pochissimi esemplari rimasti in natura.

La stessa sorte è toccata all’Orangutan di Tapanuli, il Pongo tapanuliensis. È il più raro tra gli oranghi ed è spinta verso l’estinzione da deforestazione e progetti minerari che frammentano il suo habitat.

La foca dal cappuccio artica – nome scientifico Cystophora cristata – è stata recentemente riclassificata come “in pericolo” a causa della drastica perdita di ghiaccio marino dovuta al riscaldamento globale.

Anche grandi carnivori come il leopardo dell’Amur sono tra le specie a rischio, con stime di popolazione talmente basse da renderlo estremamente vulnerabile alle pressioni antropiche.

Infine, alcune balene come la franca nordatlantica devono fare i conti con le possibili collisioni con navi e reti da pesca nelle acque che popolano. Queste specie rappresentano solo una frazione delle migliaia in pericolo, ma sono simboli della crisi di biodiversità cui la comunità internazionale deve rispondere urgentemente.

