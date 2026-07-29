Bianca Censori incanta Ibiza senza lingerie e con un body trasparente

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Bianca Censori ancora una volta non è passata inosservata e la causa è, come sempre, il look scelto per la serata a Ibiza. Nel cuore della movida dell’isola, la modella e architetta australiana ha infatti sfoggiato uno dei suoi outfit più audaci: un body aderentissimo in tessuto trasparente, tanto sottile da risultare quasi invisibile. Ovviamente, sotto il vestito niente. Un’ennesima scelta di stile estrema, perfettamente coerente con l’immagine provocatoria che ha costruito negli ultimi anni accanto al marito Kanye West.

La coppia è stata avvistata al DC-10, storico locale ibizenco che ospita la serata Circoloco. All’arrivo, Bianca indossava un costume nero dalla scollatura profonda, abbinato a collant a rete. Un look appariscente, ma decisamente più coprente rispetto a quello mostrato poco dopo all’interno del club.

Bianca Censori, il body trasparente che inganna lo sguardo

Una volta entrata nel locale, Bianca Censori avrebbe cambiato abito, scegliendo una creazione color carne completamente trasparente e sottilissima. Nelle immagini condivise sui social da Kanye West, la 31enne posa insieme ad alcuni amici con un body in rete che segue le forme del corpo come una seconda pelle.

A un primo sguardo, l’effetto è quello di una nudità totale. Osservando le fotografie con maggiore attenzione, però, si distingue il tessuto finissimo del body e un perizoma nero. Nessun reggiseno, invece, a completare un outfit studiato per giocare ancora una volta sul confine tra moda, performance e provocazione.

Censori ha abbinato il look a un paio di stivali alti, lasciando che fosse il vestito a dominare la scena. Kanye West, al contrario, è rimasto fedele alla sua ormai riconoscibile uniforme total black: abiti scuri, volumi ampi e stivali neri. Due estetiche opposte che, quando compaiono insieme, finiscono puntualmente per attirare fotografi e curiosi e scandalizzare i più deboli di cuore.

Il richiamo al naked dress dei Grammy

Il body scelto a Ibiza ha ricordato immediatamente il naked dress indossato da Bianca Censori sul red carpet dei Grammy Awards 2025. In quell’occasione era arrivata avvolta in una vistosa pelliccia scura, poi lasciata cadere davanti ai fotografi per mostrare un mini dress trasparente dall’effetto nudo.

IPA

Non è chiaro se si tratti esattamente dello stesso modello o di una creazione molto simile. Il riferimento, però, sembra evidente. Quell’apparizione aveva alimentato discussioni in tutto il mondo, trasformando la modella in una delle protagoniste più commentate della cerimonia, ben oltre la musica e i premi assegnati.

Il nude look non è una novità sui red carpet: negli ultimi anni è stato scelto da star come Charlize Theron, Jennifer Lawrence e Doja Cat. Censori, tuttavia, ne propone una versione estrema, riducendo decorazioni, sovrapposizioni e accessori fino a lasciare protagonista il corpo.

La vacanza a Ibiza con Kanye West

La permanenza della coppia alle Baleari si inserisce all’interno del più ampio viaggio europeo di Kanye West, atteso nei prossimi giorni a Madrid per un nuovo live che ha già attirato grande attenzione mediatica. Il rapper sta attraversando una fase professionale complessa, segnata da polemiche, concerti rimandati e una lunga serie di cambi di programma che hanno alimentato curiosità e speculazioni sul suo futuro artistico.

In questo contesto, Bianca Censori continua a essere una presenza costante al suo fianco, accompagnandolo nelle apparizioni pubbliche e nei momenti più controversi. Nonostante le difficoltà e i problemi legali che hanno segnato gli ultimi mesi del rapper, la coppia si mostra compatta, almeno davanti ai riflettori, tra viaggi, apparizioni improvvise e look che fanno parlare per giorni interi.