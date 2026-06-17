IPA Bianca Censori e l’ossessione per Kim Kardashian: stessi look estremi

“Censori censured“, verrebbe da scrivere parafrasando il cognome della celebre moglie di Kaye West post Kardashian. Bianca Censori, celebre soprattutto per i look estremi e audacissimi, che ha trovato in questa direzione il modo per tenere sempre alta l’attenzione su di sé – protagonista di innumerevoli servizi sui tabloid – e anche di distoglierla dalle tante polemiche seguite alle varie dichiarazioni estreme e provocatorie di quel personaggio di Ye.

Arrivata in Svizzera insieme al marito, in quel di Basilea, per l’inaugurazione di Art Basel (fiera che unisce il mondo dell’arte internazionale, con oltre 290 gallerie di alto livello che presentano opere di oltre 4.000 artisti) , Bianca non ha deluso le apsettative, con vari look, uno più sexy dell’altro. Tra trasparenze e forme – malamente – strizzate in scollature estreme, è tornata protagonista delle copertine. E non certo per la presentazione o l’analisi di qualche opera d’arte presente in mostra, che non fosse il suo corpo.

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Tra i vari look, uno ha attirato maggiormente l’attenzione: un body scintillante super scollato (con il reiterato rischio di finire a seno scoperto,visto che le spalline contenevano a malapena il tutto) e stivali provocanti. Un outfit perfetto per una serata frizzantina in Svizzera.

Bianca e suo marito Kanye West sono arrivati ​​in Svizzera lunedì, nonostante il concerto di lui previsto a Basilea a giugno fosse stato cancellato mesi prima, insieme a un numero crescente di paesi europei che hanno interrotto o posticipato le esibizioni del rapper a seguito delle polemiche suscitate dai suoi precedenti commenti antisemiti.

La Censori ha parlato dei suoi outift ai limiti della censura in un’intervista a febbraio, smentendo le voci secondo cui West controllerebbe ciò che indossa. “Non farei mai qualcosa che non voglio fare”, ha detto, aggiungendo poi di chiedere l’opinione del marito quando si tratta di creare un look. “Io e mio marito lavoravamo insieme ai miei abiti. Quindi era una vera e propria collaborazione, non mi è mai stato detto di fare qualcosa”.

Pochi giorni prima del loro viaggio in Svizzera, Kanye e Bianca si sono recati in Georgia, dove lui si è esibito venerdì davanti a un pubblico di 70.000 persone, con biglietti esauriti. E dove anche lei ha di nuovo dato spettacolo, con i suoi look.

La scorsa settimana, West ha compiuto 49 anni. E per onorare il marito, la Censori ha pubblicato un tributo speciale nelle sue storie di Instagram scrivendo: “Buon compleanno @ye, ti amo più della mia stessa vita”.