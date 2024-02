Fonte: IPA Yeva Sai

Il grande pubblico l’ha conosciuta grazie alla fiction Mare Fuori, in cui veste i panni di Alina, ma prima di trovare il successo in Italia, Yeva Sai ha conosciuto da vicino gli effetti della guerra. L’attrice, ospite a La volta buona, ha infatti raccontato a Caterina Balivo di aver lasciato l’Ucraina, suo Paese di origine, poco dopo l’inizio del conflitto con la Russia. Un dramma con cui fa ancora i conti la sua famiglia, che vive nella città di Leopoli.

La testimonianza di Yeva Sai: “Sono scappata dalla guerra”

Una lunga intervista in cui ha raccontato gli ultimi, sorprendenti, anni della sua vita: nel salotto di La volta buona, Yeva Sai ha condiviso con Caterina Balivo le tappe che l’hanno portata nel cast di Mare Fuori. L’attrice ha spiegato di essere arrivata in Italia quasi per caso: “Sono arrivata a marzo 2022 grazie ad un progetto per studenti teatrali. Quando la Russia ha invaso l’Ucraina hanno pensato di creare questa iniziativa per dare la possibilità ai giovani di fare altre esperienze. All’inizio della guerra in realtà eravamo tutti scioccati, e pensavamo che sarebbe durata al massimo per due settimane. Poi col passare dei giorni abbiamo capito che invece la strada era ancora lunga”.

Fonte: IPA

La decisione di abbandonare il suo Paese con un conflitto alle porte, spiega Yeva, non è stata affatto semplice: “All’inizio non avevo il desiderio di venire in Italia, volevo rimanere in Ucraina e aiutare lì. Mia madre mi ha detto “Se non vai non sei più mia figlia”. Mi ha convinta lei”. Ed anche oggi, nonostante la popolarità, ripensa spesso alla decisione presa, soprattutto perché è costretta a vivere lontano dalla sua famiglia: “Fortunatamente vivono nell’ Ovest, dove la guerra è più tranquilla, ma c’è anche lì e non sai mai se sia un giorno fortunato o meno. Il mio fratellino ha sei anni e mi si spezza il cuore a vedere i suoi disegni: sono disegni di guerra, di bombe, sirene”.

L’attrice spera che comunque il suo racconto possa riaccendere i riflettori su una guerra ancora in corso, che non riempie più le pagine dei giornali: “Sento che poco a poco se ne parla sempre meno, come succede un po’ con tutti i conflitti. Anche le persone in Ucraina si stanno abituando a questi ritmi”. Un rischio che va assolutamente scongiurato, anche e soprattutto facendo informazione.

Il successo con Mare Fuori

Yeva Sai è una delle ultime arrivate sul set di Mare Fuori, la serie di Rai Due ambientata in un carcere minorile di Napoli. L’attrice veste i panni di Alina, una ragazza ucraina arrivata all’IPM alle prese con un grande dolore: è stata infatti separata da suo fratello quando quest’ultimo è stato adotatto. Inizialmente taciturna, riuscirà piano a piano ad aprirsi, anche grazie all’amicizia con Cardiotrap.

“La casting director di Mare Fuori cercava una ragazza ucraina. Quando sono arrivata in Italia sapevo dire solo scusa e grazie, e non avevo idea di cosa fosse questa fiction. Ma sono molto grata per questa possibilità: recitare è il mio sogno sin da piccola” ha spiegato l’attrice a Caterina Balivo. Il suo personaggio sarà tra i protagonisti assoluti della quarta stagione della fiction, e probabilmente tornerà anche nella quinta.