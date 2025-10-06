Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ancora un fiocco azzurro per Margot Sikabonyi. L’attrice, indimenticabile Maria di Un Medico in Famiglia, è diventata mamma per la terza volta all’età di 42 anni. Un terzo maschietto dopo Bruno James, nato nel 2015, e Leonardo arrivato nel 2017. A dare l’annuncio in televisione sul nuovo arrivato è stata Caterina Balivo, mentre intervistava Giulio Scarpati, il mitico Lele, a La Volta Buona.

Margot Sikabonyi è di nuovo mamma: è nato Michele. Così si chiama il suo terzo figlio, come confermato da Caterina Balivo a La Volta Buona. Solo qualche settimana fa la conduttrice di Aversa aveva invitato l’attrice, oggi insegnante di yoga, nel talk dedicato alla maternità.

E in tale occasione Margot aveva ammesso una certa indecisione sul nome del suo bebè. La scelta è arrivata solo a poche ore dal parto. Soprattutto perché il suo compagno, la cui identità è ancora oggi avvolta nel mistero, era intenzionato a chiamare il piccolo Charlie. “Ma il nome lo scelgo io“, aveva detto perentoria Margot e così è stato.

Michele è un nome di origine ebraica, derivato da “Mikha’el” che significa “Chi è come Dio?”. Questo nome esprime un senso di umiltà e riverenza verso la divinità, ponendo implicitamente una domanda retorica che sottolinea l’unicità e l’incomparabilità di Dio.

La diffusione del nome è legata alla venerazione dell’Arcangelo Michele, figura importante nelle tradizioni giudaico-cristiane. Il nome Michele è quindi portatore di un significato profondo, legato alla fede e alla spiritualità.

A La Volta Buona Margot aveva confidato di aver vissuto senza troppi problemi questa sua terza gravidanza, complice anche la quotidiana pratica dello yoga e della meditazione. Ma ovviamente a dare il giusto contributo sono stati anche gli altri due figli della Sikabonyi.

“Come faccio ad essere così in forma? Perché ne ho altri due! Ci pensano loro a tenermi attiva”, aveva raccontato divertita. Una risposta da manuale per tutte le mamme multitasking, che ha fatto sorridere anche la conduttrice.

“Gli altri due miei figli sono eccessivamente felici di diventare fratelli ma hanno precisato: ‘Solo se è maschio’. Sono ovviamente felicissima anche io”, aveva aggiunto. Bruno e Leonardo sono nati dal rapporto, oggi concluso, con l’ex compagno Jacopo Neri.

Cosa fa oggi Margot Sikabonyi

Margot Sikabonyi non ha mai smesso di recitare e si è detta pronta a tornare sul set di Un Medico in Famiglia, qualora si dovesse davvero fare un reboot come per I Cesaroni.

L’ultimo film di Margot uscito al cinema è Bocche inutili, del 2022, ma ora il set non è più tutta la sua vita. Ha infatti anche pubblicato dei libri. Nel 2021 è stata la volta di Respira! Alla ricerca della calma nel caos. Un testo molto personale, che richiama una pratica che ancora oggi fa parte della sua quotidianità: la respirazione yoga. Le bastano anche pochi minuti tutti i giorni per riuscire a “centrarsi”, aveva spiegato sempre a La Volta Buona.

Negli anni ha iniziato a insegnare yoga e nel 2024 è uscito il suo secondo libro: Lara vuole essere felice. Un testo che racconta il suo percorso verso la luce. Un volume che offre una storia universale e che spera, un giorno, possa avere dei seguiti letterari e magari anche un adattamento cinematografico: “Vedo la possibilità di usare il mio lavoro per portare luce”.