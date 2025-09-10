Il nome Margot Sikabonyi potrebbe non dire molto ad alcuni, almeno inizialmente, ma tutti conoscono il suo volto. Per quanto forse non le faccia enormemente piacere, ancora oggi è per il pubblico di massa: Maria di Un Medico in Famiglia.
Oggi ha 42 anni e di esperienze ne ha collezionate da quel set. Cinema, televisione, teatro e soprattutto crescita privata. Oggi si prepara a diventare mamma per la terza volta e ha parlato di questa nuova fase a La Volta Buona.
Margot Sikabonyi incinta del terzo figlio
Caterina Balivo ha ospitato svariate madri nel suo studio Rai e, tra queste, spazio anche a Margot Sikabonyi. La ben nota attrice ha oggi 42 anni e tra poche settimane darà alla luce il suo terzo figlio. Si è mostrata raggiante e ha accettato i complimenti delle presenti, sorprese dal suo stato di forma.
Il segreto? Avere altri due figli piccoli che la tengono impegnata: “Non sappiamo ancora il nome ma manca pochissimo. A casa intanto ho altri due figli che mi tengono attivissima”.
Una pioggia di complimenti, dalla pancia che non si nota alle scarpe strette e chiuse, che per altre in studio sarebbero state impensabili all’ottavo mese. Margot Sikabonyi ha risposto a tutte con un gran sorriso, raccontando poi la sua quotidianità.
Non conosciamo il nome del piccolo ma sappiamo che sarà un maschietto. È il terzo per l’attrice, che nel 2015 ha dato alla luce Bruno James e nel 2017 Leonardo. Entrambi nati dalla relazione con Jacopo Lupi, dal quale in seguito Sikabonyi si è separata.
Ha raccontato di come i due piccoli di casa siano entusiasti per questo nuovo arrivo. Per il nome, invece, il suo compagno ne ha in mente uno da un po’: Charlie. Esiste però una rosa di papabili.
Cosa fa oggi
Margot Sikabonyi non ha mai smesso di recitare e si è detta pronta a tornare sul set di Un Medico in Famiglia, qualora si dovesse davvero fare un reboot come per I Cesaroni: “Io sono prontissima”. Il suo ultimo film uscito al cinema è stato Bocche inutili nel 2022 ma ora il set non è più tutta la sua vita.
Al di là della famiglia, che va allargandosi, ha anche pubblicato dei libri. Nel 2021 è stata la volta di Respira! Alla ricerca della calma nel caos. Un testo molto personale, che richiama una pratica che ancora oggi fa parte della sua quotidianità: la respirazione yoga. Le bastano anche pochi minuti tutti i giorni per riuscire a “centrarsi”, ha spiegato a La Volta Buona.
Negli anni ha iniziato a insegnare yoga e nel 2024 ha pubblicato il suo secondo libro: Lara vuole essere felice. Un testo che racconta il suo percorso verso la luce. Un volume che offre una storia universale e che spera, un giorno, possa avere dei seguiti letterari e magari anche un adattamento cinematografico: “Vedo la possibilità di usare il mio lavoro per portare luce”.