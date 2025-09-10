Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Margot Sikabonyi incinta del terzo figlio: cosa fa oggi

Il nome Margot Sikabonyi potrebbe non dire molto ad alcuni, almeno inizialmente, ma tutti conoscono il suo volto. Per quanto forse non le faccia enormemente piacere, ancora oggi è per il pubblico di massa: Maria di Un Medico in Famiglia.

Oggi ha 42 anni e di esperienze ne ha collezionate da quel set. Cinema, televisione, teatro e soprattutto crescita privata. Oggi si prepara a diventare mamma per la terza volta e ha parlato di questa nuova fase a La Volta Buona.

Caterina Balivo ha ospitato svariate madri nel suo studio Rai e, tra queste, spazio anche a Margot Sikabonyi. La ben nota attrice ha oggi 42 anni e tra poche settimane darà alla luce il suo terzo figlio. Si è mostrata raggiante e ha accettato i complimenti delle presenti, sorprese dal suo stato di forma.

Il segreto? Avere altri due figli piccoli che la tengono impegnata: “Non sappiamo ancora il nome ma manca pochissimo. A casa intanto ho altri due figli che mi tengono attivissima”.

Una pioggia di complimenti, dalla pancia che non si nota alle scarpe strette e chiuse, che per altre in studio sarebbero state impensabili all’ottavo mese. Margot Sikabonyi ha risposto a tutte con un gran sorriso, raccontando poi la sua quotidianità.

Non conosciamo il nome del piccolo ma sappiamo che sarà un maschietto. È il terzo per l’attrice, che nel 2015 ha dato alla luce Bruno James e nel 2017 Leonardo. Entrambi nati dalla relazione con Jacopo Lupi, dal quale in seguito Sikabonyi si è separata.

Ha raccontato di come i due piccoli di casa siano entusiasti per questo nuovo arrivo. Per il nome, invece, il suo compagno ne ha in mente uno da un po’: Charlie. Esiste però una rosa di papabili.

Cosa fa oggi

Margot Sikabonyi non ha mai smesso di recitare e si è detta pronta a tornare sul set di Un Medico in Famiglia, qualora si dovesse davvero fare un reboot come per I Cesaroni: “Io sono prontissima”. Il suo ultimo film uscito al cinema è stato Bocche inutili nel 2022 ma ora il set non è più tutta la sua vita.

Al di là della famiglia, che va allargandosi, ha anche pubblicato dei libri. Nel 2021 è stata la volta di Respira! Alla ricerca della calma nel caos. Un testo molto personale, che richiama una pratica che ancora oggi fa parte della sua quotidianità: la respirazione yoga. Le bastano anche pochi minuti tutti i giorni per riuscire a “centrarsi”, ha spiegato a La Volta Buona.

Negli anni ha iniziato a insegnare yoga e nel 2024 ha pubblicato il suo secondo libro: Lara vuole essere felice. Un testo che racconta il suo percorso verso la luce. Un volume che offre una storia universale e che spera, un giorno, possa avere dei seguiti letterari e magari anche un adattamento cinematografico: “Vedo la possibilità di usare il mio lavoro per portare luce”.