Margot Sikabonyi, Maria di Un medico in famiglia incinta del terzo figlio: l’annuncio

L'attrice e insegnante di yoga è in attesa del suo terzo figlio: l'annuncio in un video di Margot Sikabonyi

Un video che è un’esplosione di gioia. Così Margot Sikabonyi, il volto amatissimo di Maria Martini nella storica serie Un medico in famiglia, ha scelto di condividere con i suoi follower di essere incinta del suo terzo figlio. L’attrice si è mostrata seduta su una panchina, con una tazza tra le mani, visibilmente emozionata. “Devo dirvi questa cosa che è successa, una notizia bomba”, ha esordito sorridendo e guardando in camera. Poi, dopo una pausa, si è alzata, accarezzandosi la pancia per confermare quanto aveva appena annunciato.

Margot Sikabonyi incinta del terzo figlio, l’annuncio

Per Margot Sikabonyi, la maternità è come un ritorno a sé stessa. Dopo la nascita di Bruno James nel 2015 e di Leonardo nel 2017, avuti con l’ex compagno Jacopo Lupi, la sua famiglia si prepara ora ad accogliere una nuova vita che riporta luce nel buio degli ultimi anni. Eppure, su questo nuovo capitolo, l’attrice ha preferito mantenere una certa riservatezza. Non ha svelato l’identità del padre del terzogenito, proteggendo con determinazione la propria intimità come ha sempre voluto fare.

Da molto tempo, ha cambiato rotta. L’attrice, tornata sul set da pochi mesi, oggi sceglie il ritmo naturale delle cose senza effetti speciali, ma con un amore profondo per il presente. Ed è proprio in questo presente che una nuova felicità ha cominciato a farsi spazio, imprevedibile come solo la vita sa essere.

Oltre Maria Martini, cosa fa oggi

Chiunque abbia seguito Un medico in famiglia non può non ricordare Maria, la figlia maggiore di Lele Martini, con i suoi modi dolci, la sua determinazione e quella forza che l’ha resa un personaggio indimenticabile per intere generazioni. Ma Margot Sikabonyi è molto più di questo. Ed è molto più di Maria, anche se non ha mai dimenticato gli anni trascorsi sul set e quanto ha imparato da quel lavoro che, a un certo punto, l’ha travolta come un tornado emotivo.

E così, dopo nove stagioni da protagonista, ha scelto di allontanarsi dalle scene per intraprendere un cammino personale fatto di ricerca, introspezione e spiritualità. Oggi è un’insegnante di yoga, guida percorsi di consapevolezza e ha costruito una quotidianità a misura d’anima. “Ho capito che non si può vivere nella finzione, nemmeno in quella della felicità”, ha raccontato in passato.

In questa nuova fase, Margot continua a essere artista, ma a modo suo: coltiva l’arte dell’ascolto, del silenzio e della connessione pur riprendendo il suo lavoro da attrice a cui sognava di dare un nuovo corso da sempre. E questa terza gravidanza arriva come una grande conferma. La sua vita segue un flusso scelto e sentito.

“Il momento più duro della mia vita è stato il divorzio, il castello della famiglia che crolla, prendersi la responsabilità di non fingere che va tutto bene. Ma anche il successo della serie non era stato facile da vivere: non mi sentivo all’altezza, avevo la sindrome dell’impostore. E non sempre volevo stare su quel set… Mio padre è morto mentre ero lì, avevo 15 anni, non vedevo gli amici perché non andavo a scuola e gli insegnanti venivano in camerino. Ad alcuni compagni ero diventata antipatica e altri, all’improvviso, volevano starmi intorno, ma in loro non sentivo verità. L’adolescenza già è terribile perché ti chiedi chi sei, io, in più, avevo il papà morto e un personaggio che dominava tutto”, aveva raccontato a Corriere della Sera, parlando della sua nuova vita.