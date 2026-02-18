Sharon Stone, il mistero del ringiovanimento

Sharon Stone ha attirato l’attenzione alla premiere di The Bluff a febbraio 2026 con un look incredibilmente ringiovanito e un viso – diciamolo - notevolmente spianato. Proprio lei che si era sempre professata portavoce dell'invecchiamento consapevole e promotrice di un'estetica che celebra la naturalezza invece di nascondere il tempo che passa, sembra aver improvvisamente cambiato rotta e idea. Sarà stata Demi Moore, mistero della natura, ad averla stuzzicata, fatto sta che Sharon in un anno – si veda la foto di lei a gennaio 2025 vs gennaio 2026 – sembra aver perso 20 anni. Cosa sarà successo?