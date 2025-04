Fonte: IPA Selma Blair

È la più bella delle notizie quella rilasciata da Selma Blair, l’attrice 55enne nota per la partecipazione in cult cinematografici come Cruel Intentions e Legally Blonde. Sette anni fa, Blair aveva scoperto di essere affetta da sclerosi multipla. Gli ultimi anni sono stati dolorosi, tra dolori, affaticamento cronico e difficoltà motorie. Oggi, però, l’attrice è finalmente libera: “Non ho più ricadute” ha fatto sapere con un sorriso di vero sollievo.

La malattia di Selma Blair

Nel 2018 Selma Blair ha iniziato ad avere la consapevolezza che qualcosa nel suo corpo non funzionava a dovere. Dopo innumerevoli controlli, visite mediche e lunghi esami, è arrivata la diagnosi: sclerosi multipla. Si tratta di una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale, causando affaticamento cronico e sempre più gravi difficoltà motorie. Sono stati anni difficili, la vita dell’attrice è stata stravolta, ma oggi la situazione è finalmente migliorata.

Selma ha dovuto affrontare dolori costanti e la progressiva perdita della capacità di parlare e di usare una gamba. Si è sottoposta a chemioterapia e a un trapianto di cellule staminali. Sempre con il sostegno di amici e familiari, senza mai smettere di raccontare il proprio percorso sui media e sui social. L’attrice ha scelto di sfruttare la propria fama per sensibilizzare sull’argomento e per svelare la verità dietro una malattia spesso trascurata: “Per aiutare anche gli altri ad accettare le proprie malattie”. È stato un percorso lungo e faticoso, ma arriva una luce in fondo al tunnel.

Libera dalla sclerosi multipla

“Adesso posso dire con sicurezza che sono veramente senza ricadute”: questo lo splendido messaggio rilasciato da Selma Blair a People, in occasione di un evento di moda a Los Angeles. Con un grande sorriso, l’attrice ha rassicurato i propri fan: “Sto benissimo. Mi sento alla grande da un paio di anni. Ho sempre dato il massimo, ma adesso ho davvero le forze e le energie e alzarsi e uscire non fa più paura”.

E allora è arrivato il momento di tornare a sognare e dedicarsi alle proprie passioni. “Per così tanto tempo ero così stanca per via della malattia che il mio unico obiettivo era quello di arrivare a fine giornata. – ha confidato – Non ho trascorso abbastanza tempo a sognare. E ora è come se mi stessi chiedendo: quali sono i miei sogni?” Di certo tornare sul set, Blair è già all’attivo su ben più di una pellicola, dopo tanti anni lontana dalla telecamera. E sta anche perseguendo la laterale carriera di scrittrice, dopo aver pubblicato un’autobiografia nel 2022, adesso si sta dedicando alla stesura di un romanzo fantasy.

Non si può che augurare la realizzazione di tutti i suoi sogni, qualsiasi essi siano, a questa fortissima 55enne che non smette di pensare agli altri. “La mia attività per aiutare chi è stato ed è malato di sclerosi multipla non si fermerà, continuerò a sostenere le persone con patologie croniche. – ha ribadito – A tal proposito continuo a chiedermi cosa significhi quando non si sono ancora espressi i propri desideri. Come possiamo darci una nuova forza vitale?”.