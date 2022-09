La lezione di Selma Blair, a Ballando con le stelle con la sclerosi multipla

Fonte: Screenshot da video Selma Blair a Dancing with the Stars

Selma Blair, meravigliosa attrice americana, interprete di Cruel Intentions e Hellboy, negli ultimi tempi ha diradato la sua attività cinematografica ma ha continuato ad avere i riflettori puntati addosso, per via della battaglia che sta combattendo, con forza e coraggio, contro la sclerosi multipla, che le è stata diagnosticata nel 2018.

Fonte: IPA

Da allora, tra alti e bassi, Selma documenta la sua battaglia. L’attrice ha passato dei momenti difficili e ad oggi cammina con l’ausilio di un bastone e soffre di disartria. Ma questo non le ha impedito di continuare a condurre una vita il più possibile normale e, addirittura, di accettare di partecipare a Dancing with the Stars, versione americana di Ballando con le Stelle.

Selma Blair, a Dancing with the Stars con la sclerosi

Il suo debutto, avvenuto lunedì 19 settembre 2022. “Mi sono sottovalutata in passato e voglio dimostrare che mi sbagliavo”, ha detto la Blair sul palco lunedì. “Non voglio più sottovalutarmi“.

Selma ha ballato con il suo insegnante Sasha Farber, sulle note di un valzer viennese lento ed emozionante, senza bastone, muovendosi con padronanza e leggiadria.

Avvolta in un meraviglioso abito color glicine, l’attrice si è esibita in lenti volteggi con Farber sulle note di “The Time of My Life” di Dave Cook

Sul finale, inaspettatamente, Sasha ha fatto roteare Selma sul pavimento tenendole un braccio sopra la testa e scatenando l’applauso fragoroso del pubblico.

Fonte: Screenshot da video

Selma Blair, il debutto commovente a Dancing with the Stars

La coreografa, ballerina e giudice del programma Carrie Ann Inaba ha lodato l’esibizione, dicendo che Selma “ha ballato come una vera artista”.

“Sono così commossa nel vedere ballare qualcuno che arriva dalla comunità delle malattie invisibili… Vedendoti qui con il tuo pesante bagaglio rendendoci tutti consapevoli che sei pienamente in grado di fare e ottenere qualsiasi cosa ti metti in mente, mi commuove” ha detto Inaba in lacrime “Sei stata cosi potente!”

La lezione e l’esempio di Selma sono importanti e fondamentali per trasmettere speranza a tutti quelli che soffrono di simili patologie. Perché la vita non si ferma, anzi deve continuare, come dice l’attrice, con “maggiore coraggio e responsabilità, senza sottovalutarsi mai”.

Selma Blair, il premio ricevuto agli Emmy per la sua battaglia

Recentemente Selma ha ricevuto un premio agli Emmy Awards 2022. L’attrice ha ricevuto una standing ovation dal pubblico lunedì al Microsoft Theatre di Los Angeles, per la sua coraggiosa battaglia contro la sclerosi multipla.

Fonte: IPA

L’attrice 50enne è stata ricoperta di applausi mentre si faceva strada al centro del palco, dicendo rivolta al pubblico “Sono così, così onorata” e ringraziandolo mentre i suoi occhi tradivano l’emozione.