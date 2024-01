Ascolti tv del 24 gennaio: Raoul Bova coi Fantastici 5 vince su tutti

Su Canale 5 Raoul Bova ne "I Fantastici 5" affronta la sparizione di un ragazzo. Su Rai 1 il film "Quando Hitler rubò il coniglio rosa" per il Giorno della Memoria

Mercoledì 24 gennaio Raoul Bova è il protagonista della prima serata di Canale 5 con la fiction I Fantastici 5. Rai 1 si prepara al Giorno della Memoria con il film in prima visione Quando Hitler rubò il coniglio rosa.

Nella seconda puntata de I Fantastici 5, Riccardo Bramanti, alias Raoul Bova, ha un grosso problema mentre gli allenamenti proseguono serrati. Infatti, uno dei ragazzi è sparito. Intanto Christian scopre qualcosa sul telefonino della fidanza Isabella.

Invece il film di Rai 1, Quando Hitler rubò il coniglio rosa, è per non dimenticare. Infatti, racconta racconta le peripezie di una famiglia che, per sfuggire alla persecuzione razziale, deve lasciare la Germania. Il film è tratto dal romanzo autobiografico di Judith Kerr.

Appuntamento imperdibile del mercoledì è quello con Chi l’ha visto? su Rai 3 che ha al centro della puntata il caso di Andreea Rabciuc, la giovane atleta scomparsa nel 2022 e il cui corpo è stato ritrovato nei giorni scorsi. “Dimmi la verità, che cosa hai fatto a mia figlia?”: la mamma della ragazza si era rivolta così al fidanzato di Andreea, Simone che era in studio in diretta, a sette mesi dalla scomparsa della giovane.

Prima serata, ascolti tv del 24 gennaio: Raoul Bova campione

Su Rai 1 Quando Hitler rubò il coniglio rosa incolla al piccolo schermo 2.116.000 spettatori pari al 12.4% mentre su Canale 5 I Fantastici 5 piace a 2.706.000 spettatori con uno share del 16%; su Rete 4 Fuori dal coro raggiunge 921.000 spettatori (6.7%), su Rai 3 Chi l’ha visto? interessa a 1.877.000 spettatori pari all’11.6%. Su Italia 1 Safe appassiona 1.541.000 spettatori con l’8%. Su Rai 2 The swarm – Il quinto giorno ottiene 424.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 Una giornata particolare, la marcia su Roma interessa a 1.056.000 spettatori con il 6%. Su Tv8 Robin Hood, il principe dei ladri piace a 411.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Il fidanzato di mia sorella sigla 297.000 spettatori con l’1.7%.

Access Prime Time, dati del 24 gennaio

Su Rai1 Cinque Minuti ottiene 4.429.000 spettatori (21.3%) e Affari Tuoi piace a 5.144.000 spettatori pari al 23.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.564.000 spettatori pari al 16.4%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 656.000 spettatori (3%). Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raggiunge 1.402.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.392.000 spettatori (6.6%) e Un Posto al Sole piace a 1.760.000 spettatori (8%). Su Rete4 Prima di Domani raduna 622.000 spettatori pari al 2.9%. Su La7 Otto e Mezzo interessa 1.699.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 100% Italia piace a 424.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in prima tv intrattiene 618.000 spettatori (2.9%).

Il preserale, dati del 24 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.624.000 spettatori pari al 24.3%, mentre L’Eredità ha conquistato 4.753.000 spettatori pari al 26.9%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto2.169.000 spettatori (15.8%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.327.000 spettatori (19.9%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera si assesta sui 459.000 spettatori e il 3.4%, Castle raccoglie 525.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge 2.545.000 spettatori pari al 13.9%. Blob segna 1.167.000 spettatori pari al 6% e Via dei Matti n°0 raggiunge 1.058.000 spettatori pari al 5.1%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raggiunge 363.000 spettatori con il 2.4%, C.S.I. Miami si porta sui 629.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore piace a 638.000 spettatori (3.2%). Su La7 Padre Brown è visto da 225.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 302.000 spettatori (1.7%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 519.000 spettatori (2.8%)..