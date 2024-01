Ascolti tv del 30 gennaio: La Lunga Notte o I Fantastici 5, risultati deludenti

Fonte: Getty Images Raoul Bova: ascolti tv 30 gennaio 2024

Su Rai 1, martedì 30 gennaio in prima serata, è andata in onda la seconda puntata di La Lunga Notte – La Caduta del Duce con Alessio Boni. Mentre su Canale 5 la fiction I Fantastici 5 con Raoul Bova si avvicina al gran finale.

Su Rai 1 dunque penultimo appuntamento per La Lunga Notte – La Caduta del Duce che racconta la fine del Duce (la prima puntata si è aggiudicata il titolo di programma più visto della serata, anche se il Grande Fratello ha aumentato gli ascolti), mentre Raoul Bova su Canale 5 deve tenere a bada le distrazioni dei suoi ragazzi in vista degli Europei. Ciro Priello e Fabio Balsamo su Rai 2 sono arrivati all’ultimo appuntamento di The Floor con gran premio finale.

Su Italia 1 alle Iene Filippo Roma torna sul tema con delle novità: l’arbitro anonimo parla di nuovo aggiungendo altri dettagli e un resoconto della riunione organizzata da Rocchi. Nel servizio anche le dichiarazioni degli ex arbitri Luca Marelli, Claudio Gavillucci e Oscar Girardi su cosa non va nel mondo arbitrale italiano e, in esclusiva, il racconto inedito di un ex arbitro di serie A che ha indetto una causa nei confronti della Figc. E ancora, le testimonianze di altri fischietti (di serie C e D) che confermano quanto raccontato dal loro collega di serie A. Infine, un appello della trasmissione ai vertici del calcio Italiano.

Prima serata, ascolti tv del 30 gennaio: I Fantastici 5 precipita

Su Rai 1 La Lunga Notte incolla alla tv 3.204.000 spettatori pari al 17.7% di share mentre su Canale 5 I Fantastici 5 piace a 2.482.000 spettatori pari al 13.8%; su Rete 4 È Sempre Cartabianca raggiunge 722.000 spettatori con il 5% di share. raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 Avanti popolo interessa a 375.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%. Su Italia 1 Le Iene appassiona 1.487.000 spettatori pari al 10.9%e. Su Rai 2 The Floor – Ne rimarrà solo uno ha appassionato 1.176.000 spettatori pari al 7% di share Su La7 DiMartedì interessa 1.384.000 spettatori con uno share dell’8.1%. Su Tv8 La città di Natale piace a 368.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove La preda perfetta registra 352.000 spettatori con il 2%.

Access Prime Time, dati del 30 gennaio

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.834.000 spettatori pari al 22.9%; Affari Tuoi interessa a 5.509.000 spettatori pari al 25.2%; Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge 3.559.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 590.000 spettatori con il 2.7% mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene 1.411.000 spettatori (6.6%); Un posto al sole piace a 1.601.000 spettatori (7.3%).

Mentre NCIS su Italia 1 interessa a 1.327.000 spettatori con il 6.1%, Su Rete4 Prima di Domani di Bianca Berlinguer ha radunato 790.000 individui all’ascolto pari al 3.6% di share. Su La7 Otto e mezzo fa registrare 1.692.000 spettatori (7.8%). Mentre su Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 600.000 spettatori con il 2.8%. Su Tv8 100% Italia intrattiene 506.000 spettatori con il 2.3%.

Il preserale, dati del 30 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio3.776.000 spettatori (25%) mentreL’Eredità ha raccolto 4.805.000 spettatori (26.4%). Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto2.427.000 spettatori (17.3%) mentre Avanti un Altro! ha divertito 3.761.000 spettatori (21.5%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera si assesta sui 475.000 spettatori (3.5%), Castle ha raccolto 531.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 751.000 spettatori (3.7%) nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge 2.516.000 spettatori con il 13.3%. Blob segna 1.184.000 spettatori con il 5.8% mentre Caro Marziano colleziona 1.257.000 spettatori con il 5.9%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raggiunge 475.000 spettatori con il 3%, C.S.I. Miami si porta sui 627.000 spettatori con il 3.2% Su Rete 4 Tempesta d’Amore piace a 462.000 individui all’ascolto (2.3%). Su La7 Padre Brown è visto da 237.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Celebrity Chef ottiene 350.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica registra 460.000 spettatori con il 2.3%.