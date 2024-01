Ascolti tv del 29 gennaio: debutta La Lunga Notte – La caduta del Duce

Fonte: Uffio stampa Rai | Di Benedetto Alessio Boni nei panni di Dino Grandi

La Lunga Notte – La caduta del Duce, la miniserie con Alessio Boni sugli ultimi giorni di Mussolini, ha debuttato lunedì 29 gennaio. E occupa la prima serata di Rai 1 anche fino a mercoledì 31. Mentre su Canale 5 si ripete l’appuntamento con Alfonso Signorini e il Grande Fratello.

Nel giorno in cui si piange la morte di Sandra Milo, Rai 1 in prima serata manda in onda La Lunga Notte – La caduta del Duce, dopo le polemiche in conferenza stampa che hanno coinvolto Luca Barbareschi. La notte del 24 luglio, Mussolini convoca il Gran Consiglio

a Palazzo Venezia, la trama segreta è ordita. Dino Grandi si reca all’incontro con due bombe a mano nelle tasche, pronto a tutto. È difficile reggere la sicumera di Mussolini che millanta forze armate e unità del Paese mentre gli altri gerarchi urlano ‘al traditore’. Ma Grandi non trema e porta avanti il suo piano. Quel che è accaduto è storia. La Lunga Notte narra le tre settimane che condussero a quel momento fatale.

Al Grande Fratello invece crescono le divisioni. Nella Casa i continui dissapori tra Beatrice e Perla hanno diviso i concorrenti in due fazioni. Continua a tenere banco il rapporto tra Monia e Massimiliano: il “fantasma” di un amore di Monia, taciuto fino a pochi giorni fa, aleggia tra loro. Infine, una dolce sorpresa per Greta allieta la serata.

Prima serata, ascolti tv del 29 gennaio: vince la fiction Rai

Su Rai 1 La Lunga Notte – La caduta del Duce incolla al piccolo schermo 3.560.000 spettatori pari al 19.8% mentre su Canale 5 il Grande Fratello piace a 2.611.000 spettatori con uno share del 20.5%; su Rete 4 Quarta Repubblica raggiunge 828.000 spettatori (5.6%), su Rai 3 FarWest interessa 757.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine appassiona 837.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai 2 Made in Italy ottiene 980.000 spettatori pari al 5.7%. Su La7 La Torre di Babele interessa 832.000 spettatori e il 4.1%. Su Tv8 4 Hotel piace a 447.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Little Big Italy registra 389.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, dati del 29 gennaio

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.962.000 spettatori (22.5%) ; Affari Tuoi interessa a 5.358.000 spettatori (24%); Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge 3.613.000 spettatori con il 16.2%. Su Rai 2 Tg2 Post interessa a 650.000 spettatori (2.9%), mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene 1.471.000 spettatori (6.6%); Un posto al sole piace a 1.803.000 spettatori (8%).

Mentre NCIS su Italia 1 interessa a 1.454.000 spettatori con il 6.5%, Su Rete4 Prima di Domani di Bianca Berlinguer ha radunato 712.000 spettatori con il 3.2% di share. Su La7 Otto e mezzo fa registrare 1.694.000 spettatori (7.5%). Mentre su Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 599.000 spettatori (2.7%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 477.000 spettatori (2.1%).

Il preserale, dati del 29 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.672.000 spettatori pari al 23.5% mentre L’Eredità colleziona 4.921.000 spettatori pari al 26.8%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.641.000 spettatori (18%) mentre Avanti un Altro! piace a 3.803.000 spettatori (21.4%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (583.000 – 4.1%), Free – Liberi ottiene270.000 spettatori con l’1.4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 545.000 spettatori (3.3%) mentre Freedom Pills registra 515.000 spettatori (2.8%) e C.S.I. Miami piace a 794.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.541.000 spettatori pari al 13.4% mentre Blob segna 1.160.000 spettatori pari al 5.6%. La nuova stagione di Caro Marziano colleziona 1.223.000 spettatori pari al 5.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore appassiona 588.000 spettatori pari al 2.9%. Su La7 Padre Brown raduna 232.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 460.000 spettatori (2.4%). Sul Nove la replica di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 483.000 spettatori (2.4%).