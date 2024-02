Ascolti tv del 31 gennaio: Raoul Bova con I Fantastici 5 perde ancora

Ultimo episodio de "I Fantastici 5", Raoul Bova su Canale 5 cerca di riscattare gli ascolti ma non vince contro "La Lunga Notte - La caduta del Duce"

Mercoledì 31 gennaio in tv nessuna sorpresa in prima serata. Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata della miniserie La Lunga Notte – La caduta del Duce che di nuovo si è scontrata con I Fantastici 5 su Canale 5.

Dopo una serata deludente negli ascolti – quella del 30 gennaio – Raoul Bova prova a riscattarsi con il quarto e ultimo episodio de I Fantastici 5 dove i ragazzi di Riccardo si giocano il tutto e per tutto. Arriva alla conclusione anche la fiction di Rai 1 La Lunga Notte – La caduta del Duce che, se si è sempre confermata leader nello share, non ha ottenuto mai un vero e proprio trionfo nell’apprezzamento del pubblico.

Per quanto riguarda le altre offerte della serata su Rai 3 Federica Sciarelli con Chi l’ha visto? prova a rispondere ad alcuni inquietanti interrogativi: Andreea Rabciuc nel casale è arrivata da sola o l’ha portata lì qualcuno? Il casolare è stato perlustrato qualche giorno dopo la scomparsa della campionessa di tiro a segno. Andreea era lì e non l’hanno vista?

Risponde, in senso figurato, Mario Giordano che su Rete 4 conduce Fuori dal coro. Su Italia 1 è proposto il film Safe House – Nessuno è al sicuro e su Rai 2 la serie The Swarm – Il quinto giorno.

Prima serata, ascolti tv del 31 gennaio: vince La Lunga Notte

Su Rai 1 La Lunga Notte – La Caduta del Duce incolla al piccolo schermo 3.293.000 spettatori pari al 18.7% mentre su Canale 5 I Fantastici 5 piace a 2.593.000 spettatori con uno share del 14.8%; su Rete 4 Fuori dal Coro raggiunge 903.000 spettatori (6.4%), su Rai 3 Chi l’ha visto? interessa a 1.940.000 spettatori pari all’11.6%. Su Italia 1 Safe House – Nessuno è al sicuro appassiona 1.079.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai 2 The Swarm – Il quinto giorno ottiene 356.000 spettatori con l’1.9%. Su La7 Una Giornata Particolare – L’abiura di Galileo Galilei interessa 820.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 Matrimonio a quattro mani piace a 507.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Ex registra 481.000 spettatori con il 2.8%.

Access Prime Time, dati del 31 gennaio

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.489.000 spettatori (21.7%); Affari Tuoi interessa a 5.414.000 spettatori pari al 25%; Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge 3.427.000 spettatori pari al 15.8%. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 581.000 spettatori (2.7%) mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene 1.489.000 spettatori (7.1%); Un posto al sole piace a 1.801.000 spettatori (8.2%).

Mentre NCIS su Italia 1 interessa a 1.365.000 spettatori (6.4%), Su Rete4 Prima di Domani di Bianca Berlinguer ha radunato 711.000 spettatori pari al 3.3% . Su La7 Otto e mezzo fa registrare 1.796.000 spettatori (8.3%). Mentre su Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più?raduna 778.000 spettatori (3.6%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 465.000 spettatori (2.2%).

Il preserale, dati del 31 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.360.000 spettatori pari al 23% mentre L’Eredità è visto da 4.582.000 spettatori pari al 26%.. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.181.000 spettatori (15.7%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.517.000 spettatori (20.7%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera 565.000 spettatori e il 4.2%,Castle è seguito da 636.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio e da 796.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge 2.494.000 spettatori pari al 13.5%. Blob segna 1.129.000 spettatori pari al 5.7% e Caro Marziano cattura l’attenzione di 1.301.000 spettatori pari al 6.3%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raggiunge 426.000 spettatori con il 2.8% mentre Freedom Pills registra 372.000 spettatori (2.2%). C.S.I. Miami si porta sui 648.000 spettatori con il 3.4%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore piace a 565.000 spettatori (2.9%). Su La7 Padre Brown raduna 262.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 324.000 spettatori (1.8%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 592.000 spettatori (3.1%).