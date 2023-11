Ligabue sta male, annullato il concerto di Roma. I fan: “Hai toppato”

Fonte: IPA Luciano Ligabue

Ligabue annulla i concerti a Roma e Eboli. Una brutta notizia per tutti i fan che volevano assistere all’attesissimo evento al Palasport della Capitale e che invece ad attenderli hanno trovato un palco vuoto. Ha provato qualsiasi cosa e fino all’ultimo momento, ma per il rocker non c’è stato nulla da fare: l’influenza, un virus, come lui stesso ha detto in un video sul suo account Instagram appena dopo l’annuncio del concerto annullato, lo ha fermato. Anche i migliori hanno bisogno di una pausa e questa volta il fisico di Luciano Ligabue gliel’ha chiesta a gran voce. I fan non hanno gradito, soprattutto per l’ora tarda in cui è arrivata notizia del rinvio. Ecco cosa è successo.

Luciano Ligabue ha l’influenza: concerti rinviati

Luciano Ligabue è stato costretto ad annullare la seconda data del tour, quella al Palasport di Roma. Anche “Il Liga” è stato dunque colto da un virus influenzale, che lo ha costretto al ritiro all’ultimo momento. Come lui stesso ha spiegato in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha provato fino all’ultimo con il microfono sul palco, mentre entravano gli spettatori nel palazzetto, ma non è riuscito a cantare. Il pubblico, che aveva riempito il palazzetto, è stato costretto ad uscire dopo l’annuncio dello staff del rocker.

Si tratta di date molto attese, perché da venerdì scorso è in radio “La Metà della Mela” il suo nuovo singolo estratto dall’ultimo album di inediti “Dedicato a noi”. Si tratta del racconto di una convivenza fatta anche di momenti difficili, ma consapevole e matura, con la certezza di aver trovato la propria persona, con cui passare anche i periodi duri. Sul palco Luciano Ligabue è accompagnato da “Il Gruppo”: Fede Poggipollini (chitarra), Niccolò Bossini (chitarra), Max Cottafavi (chitarra), Luciano Luisi (tastiere), Ivano Zanotti (batteria) e Davide Pezzin (basso).

I fan non perdonano: “Stavolta hai toppato”

Benché sicuramente preoccupare per la salute del rocker, i fan non hanno gradito le modalità con le quali è stato annunciato il rinvio del concerto. In tanti, infatti, sia tra quelli intervistati dalle varie emittenti nei pressi del Palasport sia tra quelli che hanno commentato sotto il video condiviso da Ligabue, hanno protestato, lamentando l’assenza di parole da parte dello stesso cantante sul palco di Roma e la tarda ora dell’annuncio.

La rabbia esplode anche nei gruppi su Facebook. “Stasera a Roma è stato vergognoso. Tutte le persone all’interno e Liga dietro con i musicisti. Potevano uscire almeno a salutare! Perlomeno i musicisti… si dovrebbero solo vergognare”, scrive Alessandro. Jacky è d’accordo: “Da fan di Ligabue (come suppongo tutti in questo gruppo) che lo difende sempre a spada tratta non ha scuse. Se stava male almeno avvisa alle 18.30, non alle 21:10”.

“Era dal 2014, che non ti vedevo dal vivo,”, scrive su Instagram i_love_la_fa, “mi ero convinta. Pensavo fosse uno scherzo di Mario come nel tour del 2002 che alla fine ti eri camuffato da manutentore. La faccia suoi social non vale un cazzo,permettimi il termine , chi fuori ti stava aspettando la tua gente. E del tuo manager, ingrassato e arricchito e sconosciuto che si palesa davanti a migliaia di persone con un biglietto scritto chi sa da chi.

Be io lo prendo come un segno del destino. Voglio il rimborso”.