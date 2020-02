Ballando con le Stelle, Daniele Scardina concorrente di Milly Carlucci

editato in: da

Daniele Scardina sarà un concorrente di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci è riuscita nell’impresa, portando nello show il fidanzato di Diletta Leotta. Sportivo e pugile affermato, Scardina si metterà alla prova sulla pista da ballo e potrebbe essere una delle grandi sorprese di questa nuova edizione del programma.

Milly Carlucci sta lavorando a tempo pieno per realizzare il cast del programma, così tanto da aver cancellato tutti gli altri impegni, comprese le nozze di Samanta Togni, volto amatissimo di Ballando con le Stelle. La ballerina ha sposato Mario Russo con una cerimonia super romantica, ma la conduttrice non ha partecipato alle nozze per concentrarsi sulla trasmissione. D’altronde manca poco all’inizio dello show e il cast non è ancora stato definito del tutto. L’unica certezza è che ci sarà Barbara Bouchet, che ha confermato la sua presenza con un’intervista. Dopo tanti “no”, l’attrice ha deciso di accettare la sfida.

“Stavolta mi ha convinta – ha confessato -. Mi ha rassicurata dicendomi che tante altre artiste della mia età hanno fatto quest’esperienza […] Milly è una donna eccezionale, una vera signora della televisione, fa sentire protetti i suoi concorrenti. […] Penso che mi divertirò parecchio. Per natura ho un carattere piuttosto facile. Non amo le liti e tendo ad andare d’accordo con tutti”.

Da Daniele Scardina invece nessuna dichiarazione, ma sembra proprio che presto lo vedremo scatenarsi sulla pista di Ballando con le Stelle. Riservato e lontano dai gossip, il pugile da qualche tempo è accanto a Diletta Leotta. Un amore nato dopo l’addio della conduttrice a Matteo Mammì, dirigente Sky a cui era legata da diversi anni.

Classe 1992, Scardina è originario di Rozzano, in provincia di Milano, ma vive ormai da anni negli Stati Uniti dove si allena con Dino Spencer, trainer pugilistico di fama mondiale. Ha iniziato la carriera di pugile quando aveva solo vent’anni, con lo pseudonimo di King Toretto, e un anno dopo ha conquistato il Guanto d’Oro. Non ha mai pubblicizzato la sua relazione con Diletta Leotta e la coppia si è sempre tenuta al riparo dai gossip, scegliendo di vivere l’amore nel più stretto riserbo.