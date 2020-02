Ballando con le Stelle: Barbara Bouchet prima concorrente di Milly Carlucci

editato in: da

Barbara Bouchet è il primo concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle. Dopo lunghe trattative Milly Carlucci è riuscita a raggiungere il sogno di portare in pista l’attrice che a 76 anni si metterà di nuovo in gioco. Una lunga carriera alle spalle e grande classe, Barbara non ha mai partecipato a nessun reality e da tempo è lontana dalla tv, preferendo il cinema.

Sulle pagine del settimanale Nuovo ha svelato di aver accettato dopo una chiacchierata con Milly Carlucci. “Ballando è uno dei pochi show di classe, perché salvaguarda la dignità degli artisti – ha spiegato -. In molti altri programmi ti fanno a pezzi senza farsi troppi problemi […] Se mi dovessi trovare in certe situazioni che vedo oggi in televisione, penso che potrei morire”.

La Bouchet è pronta per l’avventura e non vede l’ora di scendere in pista a Ballando con le Stelle. “Stavolta mi ha convinta – ha detto parlando della Carlucci -. Mi ha rassicurata dicendomi che tante altre artiste della mia età hanno fatto quest’esperienza […] Milly è una donna eccezionale, una vera signora della televisione, fa sentire protetti i suoi concorrenti. […] Penso che mi divertirò parecchio. Per natura ho un carattere piuttosto facile. Non amo le liti e tendo ad andare d’accordo con tutti”.

Nel frattempo Milly continua a lavorare intensamente alla creazione del nuovo cast di Ballando con le Stelle, tanto che per realizzare il nuovo progetto ha persino rinunciato a partecipare alle nozze di Samanta Togni. La prossima edizione dello show Rai promette grandi emozioni, almeno a giudicare dai nomi che circolano per i concorrenti. In pista potrebbero scendere Nancy Brilli e Iva Zanicchi, ma anche la giornalista Francesca Fialdini ed Elisa Isoardi, che lo scorso anno è già stata ballerina per una notte. Grande attesa anche per Gabriel Garko che, dopo tanti “no”, sarebbe stato convinto da Milly Carlucci. Sarebbero invece saltate le trattative con Paola Barale. L’ex compagna di Gianni Sperti e Raz Degan avrebbe richiesto un cachet troppo alto.