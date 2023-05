Alvin, “incidente” in Honduras: cosa è successo all’inviato dell’Isola dei Famosi 2023

Questa per Alvin è la quinta edizione dell’Isola dei Famosi come inviato, anche se – prima dell’inizio delle puntate e della conferma ufficiale – erano girate voci insistenti che non sarebbe stato lui ad affiancare Ilary Blasi nella nuova avventura. Voci che poi si erano infrante contro l’evidenza: Alvin c’è e come di consueto riesce a gestire con grandissima professionalità il suo ruolo di inviato in Honduras.

E per lui, rispetto alla vita dei naufraghi, la permanenza è semplice? Non è proprio così, come dimostra il breve (e inaspettato) video che il conduttore ha pubblicato nelle sue storie Instagram. Cosa è accaduto all’inviato dell’Isola dei Famosi 2023? Un piccolo incidente che ha deciso di condividere con i suoi tanti follower.

Alvin, il piccolo incidente ripreso dal suo cellulare

“Stessa storia, stesso posto, stessa Isola” così era stata confermata la presenza di Alvin come inviato in Honduras per l’Isola dei Famosi 2023 sul profilo ufficiale del programma. Una notizia che aveva fatto gioire i fan, dal momento che il conduttore è molto amato dal pubblico, allarmato dalle voci secondo le quali non sarebbe stato lui ad affiancare Ilary Blasi.

Professionale e capace, Alvin è la perfetta spalla della presentatrice. E chi pensa che per lui la permanenza in Honduras sia rose e fiori, forse dovrà ricredersi. All’inviato non è accaduto nulla di grave, ma è stato vittima di un piccolo incidente. Sicuramente inaspettato dal momento che aveva posizionato il cellulare per riprendersi mentre praticava un po’ di sport. Nel breve video, che ha pubblicato nelle storie Instagram, lo si vede mentre si dirige sul campo da basket pronto, molto probabilmente, a fare qualche tiro a canestro.

Ecco però che viene interrotto da un uccello che arriva in picchiata sulla sua testa. Un vero e proprio “Bird attack”, come lo ha definito Alvin in una scritta a margine del video che, se si guarda con il volume alto, riporta anche lo stridere del volatile.

Insomma, un piccolo inconveniente che ha deciso di condividere su Instagram, molto probabilmente per mostrare alcuni momenti del dietro le quinte della sua permanenza in Honduras.

Alvin, perché si pensava che non fosse l’inviato dell’Isola

Indiscrezioni, voci che davano come papabili inviati altri nomi noti del mondo dello spettacolo, rumors su presunte liti tra Ilary Blasi e Alvin: tanto è stato detto prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi 2023, ma alla fine il duo che tanto piace al pubblico non si è separato.

Ma come mai circolavano queste supposizioni? Tra i primi ad accendere la miccia che ha dato via al gossip è stato il settimanale Di Più che riportava indiscrezioni secondo le quali i due “non si sopportano più”. Questo è accaduto a febbraio, poi a gettare benzina sul fuoco era stato proprio Alvin con un post che aveva alimentato i sospetti che le voci non fossero tali ma che ci fosse un fondo di verità. Anche se pareva strano, vista la grande amicizia che li lega da tanti anni.

E alla fine, infatti, Alvin è tornato in Honduras e senza dubbio le voci che sono circolate su un presunto litigio tra lui e Ilary Blasi non hanno fatto altre che alimentare l’attesa per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi.