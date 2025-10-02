Letizia di Spagna audace a Madrid, la gonna in pelle rosa che piacerebbe tanto a Meghan

IPA Letizia di Spagna

C’è un colore che sembra non voler abbandonare l’armadio di Letizia di Spagna: il rosa, nelle sue mille sfumature, dal pastello al bubblegum fino a questo fucsia intenso che non lascia spazio alla timidezza. Ma stavolta non è stata solo la tonalità a sorprendere: a colpire i flash è stata soprattutto la scelta di una gonna in pelle rosa, un capo insolito per i reali, trasgressivo al punto giusto, che ricorda molto da vicino uno dei pezzi più amati da Meghan Markle.

La Regina ha presieduto la consegna dei Premios UNICEF España 2025, un evento ospitato presso il Consejo Superior de Investigaciones Científicas di Madrid, occasione che ha riunito volti noti della società civile e del mondo dello spettacolo come Sara Carbonero, e che ha premiato la Gasol Foundation, la rete Cibercorresponsales e Kim Phuc Phan Thi, conosciuta come la “bambina del Napalm” della celebre fotografia che ha fatto la storia. Un appuntamento di impegno e memoria, dove Letizia ha saputo dosare rigore istituzionale e audacia fashion.

Letizia di Spagna, una scelta di stile che rompe gli schemi

La gonna protagonista del look è il modello Setora di BOSS, un tubino in pelle dal taglio a matita, dal costo originale di 399 euro. Letizia lo aveva già indossato nel 2023 in occasione della consegna dei Premios Nacionales del Deporte al Palazzo Reale de El Pardo, ma non era più ricomparso fino ad oggi. Stavolta, il riciclo ha avuto una forza ancora maggiore: perché la pelle, in questa nuance rosa bubblegum, non è esattamente un tessuto “da regina”, ma un gioco di equilibrio che la consorte di Felipe VI ha saputo dominare con naturalezza.

La scelta è ancora più interessante se si pensa che nella stessa linea Hugo Boss propone gonne simili anche in nero e in rosso, entrambe già indossate da Letizia. In questo caso, il richiamo a Meghan Markle è immediato: la duchessa di Sussex possiede una gonna praticamente identica, sempre in pelle ma in versione rossa, che ha indossato in più occasioni pubbliche. Non è un caso, dunque, che l’accostamento fra le due royal si faccia spontaneo.

A completare l’outfit, Letizia ha scelto la blusa Berwa di Hugo Boss, un modello dal prezzo originale di 340 euro che aveva già fatto la sua comparsa nel guardaroba reale in abbinamento proprio con questa stessa gonna. È un capo particolare, con le maniche arricciate ad effetto accordion, che aggiungono un movimento leggero al rigore della pelle.

La combinazione è volutamente ton sur ton: il rosa intenso della gonna incontra il rosa salmone della blusa, creando una palette monocromatica che non passa inosservata. Un azzardo? Forse sì, ma Letizia lo indossa con la naturalezza di chi è abituata a spostare l’asticella più in là, senza temere il confronto con le regole del protocollo.

Accessori essenziali ma d’impatto

Come sempre, Letizia non si è fatta tentare dagli eccessi di accessori. Ai piedi ha scelto décolleté slingback nude, una calzatura semplice e discreta che allunga la gamba senza rubare la scena al completo. Alle mani, il fedele anello Coreterno, ormai parte integrante della sua immagine quotidiana, simbolo di quella fedeltà alle scelte personali che spesso sfidano l’omologazione reale.

Il dettaglio inedito erano invece gli orecchini dorati oversize, dalla forma irregolare, quasi scultorea, con un richiamo dichiarato agli anni Ottanta. Un tocco inaspettato che ha reso l’outfit meno rigido e molto più contemporaneo. Un dettaglio che, insieme alla pelle, ha trasformato la regina in una protagonista glamour senza perdere l’autorevolezza del ruolo.