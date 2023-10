Kate Middleton dà forfait alla festa più esclusiva del Palazzo

Fonte: Getty Images Christian di Danimarca, il gala dei 18 anni tra tiare e Principesse favolose: foto

Kate Middleton non c’era alla festa per i 18 anni del Principe Christian di Danimarca che si è tenuta lo scorso 15 ottobre al Palazzo di Christiansborg. C’erano praticamente tutte le teste coronate d’Europa, ma i Principi del Galles erano stranamente assenti. A dir la verità non erano gli unici, infatti mancava anche il cugino “bello” del festeggiato, il Conte Nikolai. Dettagli questi che non sono passati inosservati, anche se chi non c’era aveva delle motivazioni ufficiali inattaccabili. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, assenza sospetta al gala

Al ricevimento di gala di Christian di Danimarca c’erano proprio tutti, le Principesse d’Olanda, quelle di Svezia, la Principessa Olympia di Grecia, ma manca un rappresentante della Monarchia britannica. È apparso in effetti molto strano che Buckingham Palace non abbiamo voluto mandare qualcuno alla festa. L’ideale sarebbe stato che William e Kate Middleton presenziassero al party. In effetti, la coppia ha partecipato ad altri grandi eventi legati alle famiglie monarchiche, come ad esempio il matrimonio di Hussein e Rajwa di Giordania la scorsa primavera.

Ma alla festa di Christian di Danimarca non ci sono andati. Eppure William è legato in qualche modo anche a livello parentale, infatti il Principe, figlio di Mary di Danimarca, è un discendente della Regina Vittoria. Dunque, sono cugini molto alla lontana. Allora perché non sono andati? Sicuramente non sono stati esclusi dal party e altrettanto sicuramente non ci sono contrasti tra le due Corone.

Il vero motivo che c’è dietro a questa assenza è in realtà molto banale: William e Kate sono troppo impegnati e non avevano tempo di volare Copenaghen per la festa di Christian. Infatti i Principi del Galles erano impegnati in Francia per sostenere le rispettive nazionali di rugby. “Le agende dei Principi del Galles vengono compilate con largo anticipo e ci sono pochi spazi liberi da riempire con eventuali impegni all’ultimo momento”, ma certo il diciottesimo del figlio di Mary di Danimarca non era compreso in quella casistica.

D’altro canto, a settembre, il re di Svezia Carlo XVI Gustaf ha celebrato il suo giubileo d’oro con un sontuoso banchetto al Palazzo Reale, dove tra gli ospiti c’erano la regina Anna Maria di Grecia , la regina Sonja di Norvegia e la principessa Mary di Danimarca, ma Carlo e Camilla non hanno avuto modo di partecipare.

Anche il Conte modello non c’è

Ipotizzate le cause che hanno impedito a William e Kate di essere presenti al gala di Christian di Danimarca, si apre un altro problema quello del Conte Nikolai, il cugino modello del Principe, cui recentemente sono stati tolti i titoli reali. Anche in questo caso non ci sarebbe nessuna ragione nascosta che motivi la sua assenza, insomma non dipenderebbe dal fatto che ha perso i suoi privilegi a Corte. Semplicemente si trova in Australia a studiare presso l’Università della Tecnologia di Sydney. Nikolai ha però mandato i suoi auguri al cugino.