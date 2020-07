Cristina Chiabotto, Fabio Fulco sposa Veronica e lancia una frecciatina all’ex Miss Italia

editato in: da

Fabio Fulco si è recentemente confessato nel corso di un’intervista alla rivista Intimità, parlando della sua storia con la 25enne Veronica Papa e dei progetti, importanti, che ha assieme a lei. L’attore napoletano, che taglierà il traguardo del mezzo secolo il prossimo 4 agosto, ha dichiarato che lui e la fidanzata hanno superato brillantemente la prova della convivenza, che ha permesso loro di testare il rapporto e di conoscersi più a fondo.

“L’incontro con Veronica è stato un dono”: queste le parole che l’ex fidanzato di Cristina Chiabotto – i due sono stati una coppia per oltre dieci anni – ha utilizzato per descrivere la love story con la sua nuova compagna che, come rivelato da Fulco sempre nel corso dell’intervista a Intimità, ha conosciuto l’anno scorso in contesto lavorativo grazie ad amici comuni.

Dopo un iniziale corteggiamento da parte di lui, la scintilla è scoccata e, oggi come oggi, Fulco e la sua Veronica – modella e imprenditrice nel campo dell’abbigliamento con alle spalle la conquista di un posto nella finale di Miss Mondo – guardano al futuro facendo progetti speciali, come per esempio il matrimonio.

L’attore campano – che all’anagrafe si chiama Fabio Bifulco e che nel 2018 è entrato nel cast di Un Posto al Sole – ha infatti detto di essere tornato, grazie al rapporto con Veronica, ad accarezzare il sogno della creazione di una famiglia. Secondo quanto dichiarato da Fulco, Veronica Papa, che nel 2014 ha partecipato anche a Miss Italia, come lui vorrebbe dei figli.

Durante l’intervista a Intimità, l’attore napoletano ha parlato di futuro, senza però trascurare quello che, dal punto di vista sentimentale, si è lasciato alle spalle. Fabio Fulco, infatti, si è soffermato pure sulla fine, che come già accennato è arrivata dopo tanti anni assieme e dopo un amore iniziato sulla pista di Ballando con le Stelle, della storia con Cristina Chiabotto, oggi felicemente sposata con Marco Roscio.

L’attore che presta il volto a Valerio Viscardi in Un Posto al Sole ha asserito di essere rimasto ferito non dalla persona, ma dall’infrangersi di un progetto di vita.

A fare la differenza sono sempre i modi in cui si parla e si agisce e che dovrebbero sempre dimostrare il rispetto per le altre persone coinvolte. Nel mio caso, erano sbagliati proprio quelli.

Fabio Fulco ha usato parole senza dubbio forti per parlare dell’epilogo, non certo sereno, della lunga storia con Cristina Chiabotto. L’amore per la splendida Miss Italia 2004 è ormai lontano: oggi Fulco, che in occasione di un’intervista rilasciata a Chi qualche mese fa ha parlato del passato come di un interruttore che quando viene spento tale rimane per sempre, è felice con Veronica, alla quale dedica spesso romantici pensieri su Instagram.