Cristina Chiabotto svela cosa fa in casa con il marito Marco Roscio

Cristina Chiabotto svela cosa fa con il marito a casa. La showgirl è molto attiva su Instagram, dove si mostra sempre sorridente e bellissima. Nell’ultimo video postato sul suo profilo l’ex Miss Italia si è esibita in un balletto che ha stregato i follower. Top nero e gonna blu, Cristina ha ballato una bachata. “Io ballo a casa”, ha commentato, conquistando da subito moltissimi Like.

“Hai venduto l’anima al diavolo? Sei ringiovanita sembri una di 19 anni”, scrive qualcuno. “Meglio a casa che in discoteca”, aggiunge qualcun altro. Lo scorso settembre la Chiabotto ha giurato amore eterno a Marco Roscio. Un matrimonio romantico, arrivato dopo la rottura con Fabio Fulco, e a sorpresa. Pochi mesi dopo l’addio all’attore, l’ex Miss era uscita allo scoperto con il manager torinese, poi le nozze e il sogno di formare insieme una famiglia.

La coppia vive a Torino ed è lì che nelle ultime settimane Cristina e Marco hanno trascorso le loro giornate, fra pranzi, coccole al loro cane e video postati su Instagram. La showgirl si è lasciata alle spalle le polemiche sollevate dall’addio allo storico fidanzato e non potrebbe essere più felice.

“La donna che avevo idealizzato non è mai esistita”, aveva detto Fulco. “Non c’è stato un vero motivo. Non c’era più l’incastro – aveva raccontato la Chiabotto -. Ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte. Ho toccato il fondo ma mi sto rialzando e ho voglia di emozionarmi”.

Un amore, quello fra Cristina e Marco, che la showgirl ha sempre difeso dai gossip. “Ha saputo rispettarmi e aspettarmi – ha raccontato più volte -. Forse ero inconsciamente già pronta a vivere una nuova storia, ma lui ha avuto tanta pazienza e ha capito quando era il momento giusto”.

Oggi la Chiabotto è più felice che mai accanto al suo Marco Roscio. Un amore che ha fatto scoprire a Cristina anche nuovi orizzonti. “Oggi inizio a dipingere – ha raccontato la showgirl -,scelgo di buttare fuori creatività e fantasia. Scovo nel profondo e provo ad immaginare e a trasformare ogni percezione. Trovo un sorriso per colorare queste giornate così buie e grigie! Oggi il famoso fai-da te sarà la nostra nuova vita e impareremo a scoprire una nuova parte di quello che siamo”.