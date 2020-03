Fabio Fulco felice dopo l’addio a Cristina Chiabotto: la nuova vita con Veronica Papa

editato in: da

Fabio Fulco torna a sorridere dopo l’addio a Cristina Chiabotto e lo fa grazie a Veronica Papa. L’attore napoletano non aveva preso bene la fine della love story con l’ex Miss Italia a cui è stato legato per oltre dieci anni e che considerava la donna della sua vita. Oggi però le cose sono cambiate e Fabio è nuovamente felice accanto alla compagna.

Dopo mesi di frequentazione lontano dal gossip, l’attore ha pubblicato su Instagram le prime foto di coppia con Veronica. I due sono molto innamorati e non fanno nulla per nasconderlo. “Quanti sentieri – ha scritto Fulco – quante storie, quante cadute, quante domande. Spesso le risposte sono incomprensibili e tutto sembra far parte di qualcosa che sfocia nel nulla. Poi un giorno, quando ormai non ti aspetti più nulla, arrivi tu… E allora capisci. Dovevi solo fare delle cose per aspettare che il momento fosse giusto, che noi fossimo pronti e maturi per affiancarci e camminare mano nella mano per sempre… E allora tutto ha un senso. #echesté #foreverandever #ilsensodellavita”.

Veronica Papa fa la modella e ha 25 anni, esattamente 24 in meno di Fabio. La differenza d’età però non sembra essere un problema per la coppia. L’ex concorrente di Miss Italia è entrata nella vita dell’attore in un momento molto difficile. Dopo la rottura con la Chiabotto, Fulco aveva raccontato il suo grande dolore, su Instagram e nelle interviste, svelando il sogno infranto di formare una famiglia con l’ex.

Pochi mesi dopo l’addio a Fabio, Cristina aveva trovato un nuovo amore, Marco Roscio. L’imprenditore torinese e la showgirl si sono sposati lo scorso settembre e aspettano il primo figlio. “Quando spengo un interruttore, per me è spento per sempre – aveva detto lui qualche settimana fa al settimanale Chi, parlando dell’ex compagna -: non mi interessa ciò che accade ad altri, non sono problemi miei. Io ho voltato pagina: ora lotto e mi sacrifico solo per ciò che reputo importante. Io voglio sposarmi e avere dei figli: quando sei a un passo dal traguardo per cui hai lottato, ma la vita ti toglie tutto, è umano non crederci più. Ora invece sono tornato a battermi per i miei sogni”