Cristina Chiabotto incinta 3 mesi dopo le nozze: il gesto dell’ex Fabio Fulco

editato in: da

I problemi col fisco sembrano acqua passata in casa Chiabotto: dalle immagini in esclusiva del Settimanale Oggi la showgirl mostra un bel pancino, che farebbe pensare ad una gravidanza.

A tre mesi dal matrimonio con l’imprenditore torinese Marco Roscio, una bella novità starebbe illuminando le vite dei neo sposini: nelle foto pubblicate dalla rivista appaiono raggianti e sorridenti, intenti a passeggiare mano nella mano e a scambiarsi dolci effusioni. E il rigonfiamento mostrato dal piumino aderente indossato dalla conduttrice non lascia spazio a tante interpretazioni.

Cristina Chiabotto e il marito si mostrano sempre molto affiatati e complici anche sui social, tra baci, frasi romantiche, scatti che mostrano la loro quotidianità e i loro sguardi d’intesa.

Un amore intenso quello tra i due, che dopo appena un anno di fidanzamento hanno deciso di sposarsi lo scorso 21 settembre, con una cerimonia regale nella chiesa di Sant’Uberto, a Venaria Reale, in provincia di Torino.

L’ex Miss Italia si è legata all’imprenditore dopo la conclusione della relazione decennale con il compagno storico, l’attore Fabio Fulco, terminata nell’autunno 2017, non in modo pacifico.

Numerose le polemiche, le incomprensioni e le accuse reciproche tra i due: quella tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco sembrava una relazione destinata a durare in eterno. La storia è durata ben 12 anni, e i fan erano molto affezionati alla coppia.

Come in tante relazioni finite nel mondo dello spettacolo, Fulco è stato spesso tirato in ballo durante le nozze dell’ex compagna: sui social non ha commentato nessuno scatto, mantenendo il riserbo sul suo stato d’animo riguardo alla nuova unione della Chiabotto. Chissà se manterrà ancora il suo silenzio stampa anche sulla dolce attesa della sua ex.

Nel frattempo Fabio Fulco va avanti con la sua vita e la sua carriera, ma alcuni fan hanno pensato (con un pizzico di malizia) che il post su Instagram in cui l’attore scriveva: “A volte si rompe un equilibrio e ti si aggiusta la vita!“, fosse dedicato proprio alla ex.

Per il momento, la coppia non ha confermato (e nemmeno smentito) la notizia della dolce attesa, lasciando nel dubbio i fan.