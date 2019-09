Fabio Fulco, insulti al marito di Cristina Chiabotto e lui reagisce

editato in: da

Fabio Fulco chiarisce la situazione dopo l’accusa di aver deriso il marito di Cristina Chiabotto, sua storica ex fidanzata.

Qualche giorno fa l’ex Miss Italia ha giurato amore eterno a Marco Roscio, l’imprenditore conosciuto da appena un anno e arrivato nella sua vita poco dopo l’addio a Fabio Fulco. L’attore e la modella hanno vissuto un’intensa storia d’amore durata oltre dieci anni e iniziata negli studi di Ballando con Le Stelle. Una love story che sembrava destinata a portarli all’altare e che invece si è conclusa nel peggiore dei modi.

Dopo la fine della relazione infatti i rapporti fra gli ex sono peggiorati sempre di più, fra botte e risposta, accuse e incomprensioni. Secondo alcune indiscrezioni – in parte confermate e in parte no – alla base della rottura ci sarebbe stato il desiderio da parte di Fulco di formare una famiglia che non era però conforme ai progetti futuri della Chiabotto.

Fabio non aveva mai nascosto di soffrire molto per Cristina e più di una volta si era detto deluso per come era terminata la loro relazione. Lei aveva ammesso di sentirne la mancanza, ma non era tornata sui suoi passi. Poi le nozze, inaspettate, fra la Chiabotto e Marco Roscio, annunciate proprio dall’ex Miss Italia su Instagram con una foto in cui appare sorridente e felice in abito da sposa.

Fabio Fulco inizialmente non aveva commentato, poi però era apparsa una sua risposta a un commento poco carino nei confronti del neo marito della ex. “Sei bellissimo, la tua ex si è sposata un rospo” aveva scritto un fan e lui aveva replicato con una faccina sorridente. Il gesto dell’attore aveva scatenato il gossip, ma in queste ore lui ci ha tenuto a mettere le cose in chiaro.

Ha infatti risposto ad altri commenti, facendo capire di non voler commentare in alcun modo le nozze dell’ex. A chi gli ha fatto notare che nella vita serve più della bellezza ha replicato: “Hai ragione…ci vuole altro e tu sicuramente non ce l’hai”. Poi, a chi gli diceva di aver deriso Marco Roscio, ha detto: “Io non mi sono permesso di deridere nessuno, a parte te che mi fai pena”.