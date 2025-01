Fonte: IPA Nathaly Caldonazzo e sua madre Leontine Snell

Nata il 5 dicembre 1932, Leontine Snell è stata una famosa ballerina olandese. In Italia il suo nome è da tempo accostato mediaticamente a quello di sua figlia, la celebre Nathaly Caldonazzo. Snell ha debuttato a 15 anni al Lido di Parigi, divenendo la prima donna nella celebre compagnia delle Blue Bell. Conosciamola meglio.

Chi è Leontine Snell

Sappiamo che la carriera di Leontine Snell l’ha portata a girare il mondo, prima di trovare il proprio posto in Italia. È qui che ha incontrato Mario Caldonazzo. Da loro matrimonio sono nate due figlie: Patrizia e Nathaly.

Le nozze non sono durate e dopo il divorzio Leontine Snell ha lavorato come insegnante di danza e coreografia. Impegnata a teatro anche come attrice, ritrovandosi al fianco di Peppino De Filippo in Scala Reale. Col tempo si è poi sempre più divisa tra le sue figlie e l’insegnamento di danza jazz. Ricordiamo tra le sue allieve più famose:

Valeria Marini;

Antonella Elia;

Sabrina Stilo.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua famiglia, sappiamo che Leontine Snell ha perso suo padre quando aveva appena tre anni. La vita con sua madre non è stata poi facile, anzi. Lei infatti la trascurava, lasciandola in casa di altre famiglie, così da essere in qualche modo accudita.

Sotto l’aspetto della vita sentimentale, sappiamo che Leontine Snell è stata sposata con Mario Caldonazzo, con il quale ha avuto due figlie. In seguito è stata la compagna del celebre regista Dino Risi, al fianco del quale è rimasta per quasi 40 anni.

I due si sono conosciuti quando lei interpretava Miss Universo. Era la sua prima volta che si ritrovava impegnata nel mondo del cinema. Per questo motivo era molto timida e preoccupata: “Lui mi poggiò una mano sulla spalla e mi rassicurò. Con Dino c’era sempre questo senso di protezione. È stata una bellissima storia, nonostante i 27 anni di differenza”.

Un amore costruito nel tempo, sbocciato da una bella amicizia. Sono occorsi quattro anni e tutto è cambiato quando si sono ritrovati in un bar a Giannutri: “Ridevamo delle mie disgrazie e poi ci siamo guardati negli occhi e ci siamo innamorati”.

Al tempo lei aveva 27 anni e lui 54. Il regista era un “uomo libero”, mentre lei ha divorziato nel 1978: “Una mattina di Natale si presentò alla mia porta con una valigia. Non abbiamo però mai vissuto insieme. Dino ha abitato per 30 anni nel residence Aldrovandi”.