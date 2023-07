Carmen Electra e Jenny McCarthy, spot in bikini nude a 50 anni: superlative

Fonte: IPA-Getty Images Le più belle bagnine di Baywatch: guardate come sono oggi

Carmen Electra e Jenny McCarthy sono le protagoniste di una campagna pubblicitaria per un noto brand di lingerie e abiti da casa. Le due bagnine hanno posato in bikini svelando i loro fisici statuari a 50 anni.

Carmen Electra e Jenny McCarthy, il bikini a 50 anni

Carmen Electra e Jenny McCarthy negli anni Novanta hanno lasciato senza fiato nella celebre serie Baywatch. Dopo quasi 30 anni sono tornate a indossare il costume da bagno impressionando tutti i fan perché per loro il tempo non sembra essere passato. Le due top model sono le protagoniste della campagna pubblicitaria estiva di Skims, brand specializzato in underwear e costumi da bagno. Di certo l’azienda non poteva fare scelta migliore chiamando due delle “bagnine” più famose della tv.

Carmen, 51 anni, e Jenny, 50 anni, posano indossando dei bikini color carne dall’inevitabile effetto nude, poi un veloce cambio di look e i due pezzi diventano neri e sempre più mini. La campagna si svolge in un autolavaggio dalle piastrelle fucsia e le due modelle si divertono a lucidare le vetture tra bolle di sapone ovunque.

Lo spot è un inno alla sensualità perfettamente espressa dalla bellezza dirompente di Carmen Electra e Jenny McCarthy per le quali il tempo non sembra davvero passato. Addominali di acciaio, glutei tonici, pelle liscia e luminosa esaltata dal make up che rende lo sguardo magnetico con lunghissime ciglia e rimpolpa le labbra con gloss lucido rosa carne. Completano il look delle sabot bianche dal tacco stiletto.

Carmen Electra e Jenny McCarthy, ma non invecchiano?

Il brand ha condiviso sul suo profilo Instagram lo spot ottenendo il plauso dei follower rimasti per lo più stupiti dalla prestanza fisica delle due modelle. Qualcuno scrive: “Come fanno a sembrare esattamente le stesse di 30 anni fa?”; “Ho avuto la sensazione che fosse una vecchia foto, hanno un aspetto fantastico”; “Questa campagna marketing è incredibile”; “Ma non invecchiano?“.

L’ammirazione per Carmen e Jenny è infinita ma in molti si chiedono perché non ci sia Pamela Anderson, forse la più emblematiche delle bagnine: “Perché Pam non è inclusa in questo spot?”.

Intanto Carmen Electra e Jenny McCarthy hanno commentato: “Sembrava di essere tornate agli anni Novanta”. In effetti, le due top sono molto amiche. Baywatch è stato il loro punto d’incontro comune. Carmen ha recitato nella fiction interpretando Lani McKenzie nel 1997, ruolo che l’ha lanciata come sex symbol. Ha lasciato la serie perché era un set troppo impegnativo e sua madre aveva avuto gravi problemi di salute. Ha comunque partecipato nel 2003 alla reunion in Baywatch: Hawaiian Wedding. Il suo segreto di bellezza? Una dieta molto rigorosa, beve molta acqua e segue la stessa beauty routine per idratare la pelle da 20 anni.