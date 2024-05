Lorenzo Insigne papà: la moglie Jenny Darone ha avuto il terzo figlio

L'ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne è diventato papà per la terza volta come lui stesso ha annunciato su Instagram con un dolcissimo scatto

Fonte: IPA Mamme e papà VIP del 2024

Per Lorenzo Insigne queste ore sono colme di felicità. Una felicità che condivide con la moglie Jenny Darone dopo un episodio che ha segnato profondamente la loro vita coniugale, la perdita di un bambino. A distanza di anni, l’ex capitano del Napoli ha potuto stringere tra le braccia il suo terzo figlio, che la coppia ha deciso di chiamare Mattia.

Lorenzo Insigne papà per la terza volta

Il 29 maggio 2024 Lorenzo Insigne ha annunciato al mondo la nascita del suo terzo figlio, Mattia. La famiglia si allarga per l’ex capitano del Napoli che oggi gioca nel ruolo di attaccante nel Toronto FC e, per la gioia dei moltissimi appassionati di calcio che da sempre ne seguono le imprese, il bambino non è nato in Canada come si potrebbe pensare.

Insigne e la moglie Jenny Darone hanno organizzato tutto nei minimi dettagli per far sì che il piccolo Mattia nascesse a Napoli, la loro città di origine. Nessun grande proclama, la coppia ha preferito tenere per sé le ultime fasi della gravidanza dopo la precedente esperienza tutt’altro che positiva. Un po’ per scaramanzia, un po’ perché anche i personaggi più in vista hanno tutto il diritto di godere della propria privacy, come chiunque farebbe.

In una storia su Instagram condivisa dal calciatore si vede una piccola manina che spunta dalla manica di un adorabile abitino azzurro – come il Napoli, ovviamente – e che stringe le dita di mamma e papà. “Benvenuto amore nostro”, ha scritto a corredo dello scatto che è stato seguito dai sinceri auguri delle persone più care alla coppia. “Benvenuto al mondo amore di zio”, ha condiviso il fratello Marco Insigne con un cuoricino azzurro, “Il cuore pieno di gioia, benvenuto Mattia” ha aggiunto la moglie Miriam Cutaneo e parole simili sono state quelle dell’altra zia, Carola Darone, sorella della neomamma.

Lorenzo Insigne e Jenny Darone, la gioia dopo il momento più buio

La nascita di un bambino o una bambina è un momento di immensa gioia per i genitori. Dopo l’attesa finalmente possono stringere tra le braccia il frutto del loro amore, iniziando così una nuova fase della loro vita. Per Lorenzo Insigne e Jenny Darone si tratta del terzo figlio, dopo la nascita di Carmine e Christian nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015. Ma si tratta anche di un figlio arrivato a distanza di tempo da uno dei momenti più bui della loro vita di coppia.

Nell’agosto 2022, infatti, Insigne aveva annunciato che la moglie era in dolce attesa come molti calciatori avevano già fatto in passato: dando un bacio al pallone nascosto sotto alla maglia, dopo aver segnato in campo la sua prima rete col Toronto FC. Sembrava che tutto procedesse per il meglio ma, al sesto mese di gravidanza, il calciatore si era preso un momento di pausa per una “delicata situazione familiare” non ben specificata sulla quale, infine, lui stesso aveva fatto chiarezza.

“Non tutti sanno quello che è successo. Abbiamo avuto un grande problema familiare, del quale faccio fatica a parlare. Io e mia moglie abbiamo perso una figlia, che resterà per sempre nei nostri cuori – aveva spiegato in conferenza stampa rivelando l’aborto -. Sono in profonda difficoltà a parlare di questo argomento. Abbiamo avuto una grave perdita, io e mia moglie stiamo cercando di andare avanti, uniti. Come abbiamo sempre fatto. Non è stato facile. Abbiamo altri due splendidi bambini che ci aiutano a restare spensierati, ma il pensiero a quello che è accaduto, c’è sempre”.