Ascolti tv dell’11 febbraio, Anna Valle contro una star di Hollywood

Anna Valle è tornata su Canale 5 con "Una nuova vita", Anthony Hopkins su Rai 1. E Gerry Scotti difende la sua posizione: gli ascolti tv

La serata televisiva dell’11 febbraio ha rappresentato una sfida per Anna Valle, protagonista su Canale 5 di Una nuova vita. Infatti, su Rai 1 è andato in onda il film, One Life, con Anthony Hopkins che racconta la storia del broker londinese Nicholas Winton che organizza il trasporto di 669 bambini ebrei in Gran Bretagna, salvandoli dai nazisti.

Mentre Vittoria, alias Anna Valle, in Una nuova vita si trova ad affrontare la stampa scandalistica che pubblica delle foto di lei compromettenti.

La prima serata di Rai 2 è dedicata come sempre alle Olimpiadi invernali, mentre su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Chi l’ha visto? dove si è parlato anche del caso di Greta Spreafico. Su Rete 4 è andato in onda Realpolitik. Mentre Italia 1 ha trasmesso la partita di Coppa Italia, Bologna-Lazio. Su La7 a Una giornata particolare si è parlato delle 5 giornate di Milano.

Mentre nell’access prime time Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna non vuole più ritrovarsi al secondo posto, dietro a Stefano De Martino con Affari Tuoi. Zio Gerry riesce nell’intento anche se per poco e in puntata c’è chi dice che la vittoria è “rubata”.

Prima serata, ascolti tv dell’11 febbraio: Anna Valle vince, flop Rai 1

Su Rai 1 One Life incolla al piccolo schermo 1.802.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Canale5 Una Nuova Vita conquista 3.044.000 spettatori con uno share del 19.7%. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio Artistico intrattiene 2.670.000 spettatori pari al 13.4%. Su Italia1 Coppa Italia – Bologna-Lazio incolla davanti al video 1.761.000 spettatori con l’8.7%.

Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.359.000 spettatori (8.2%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 548.000 spettatori (4.1%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 876.000 spettatori e il 4.8%. Su Tv8 Now You See Me – I maghi del crimine ottiene .000 spettatori (%). Sul Nove Little Big Italy raduna .000 spettatori con il %. Sul 20 Homefront fa sintonizzare 431.000 spettatori (2.1%). Su Rai4 Vincent deve morire è scelto da 181.000 spettatori (0.9%). Su Iris Will Hunting – Genio ribelle è seguito da 234.000 spettatori pari all’1.3%. Su RaiPremium The Voice Kids sigla 185.000 spettatori (1.2%).

Access Prime Time, dati dell’11 febbraio: vince Gerry Scotti

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.715.000 spettatori (18.4%) e Affari Tuoi arriva a 4.812.000 spettatori (22.3%) dalle 20:49 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.788.000 – 18.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.868.000 spettatori pari al 22.6% dalle 20:48 alle 21:54.

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati dell’11 febbraio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di spettatori pari al % mentre Reazione a catena ha coinvolto spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il primo ha intrattenuto spettatori (%) mentre Avanti un altro ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

