La Ruota della Fortuna, vittoria “rubata” ma Gerry resta molto deluso

IPA La Ruota della Fortuna: la nuova campionessa delude

Nella puntata dell’11 febbraio 2026 si conferma la trasformazione dell’anteprima de La Ruota della Fortuna. Concorrenti presentati in anticipo rispetto al solito e Samira Lui che non si trattiene più alla base delle scale per chiacchierare con Gerry Scotti.

Modificato anche il giramondo, senza più parole particolare per spingere il conduttore a rispondere a domande degne di Chi vuol essere milionario. Il motivo sembrerebbe chiaro, ovvero consentire alla prima serata di partire a un orario consono. La puntata del game show però si conclude quasi alle 22. Un ritardo di 40 minuti circa per Una nuova vita, che cancella quest’ipotesi.

La campionessa inaspettata

È durato appena una puntata, il campione Ruggiero da Milano. Dopo aver conquistato 36.300 euro, infatti, ha dovuto cedere il trono. Non prima però che sua madre potesse fare un gradito regalo a Gerry. Il conduttore infatti spiega d’aver scoperto che sua mamma è originaria di Bisceglie: “Ho scoperto sulla mia pelle le origini, grazie alle orecchiette che ho trovato in camerino!”.

Spazio poi a due sfidanti, Denise e Giulia, che hanno dato vita a uno scontro molto agguerrito. Il campione è lentamente svanito dai giochi, o quasi, lasciando spazio alle nuove arrivate. Non è riuscito a imporsi e tutto sembrava portare al trionfo di Giulia.

Nella parte più calda della puntata, quest’ultima aveva superato quota 11mila euro, lasciando a zero gli avversari. Poi un colpo di ruota ha cambiato tutto. Denise ha beccato 4mila euro, indicato le giuste lettere e dato la risposta corretta. Di colpo sotto al suo nome sono apparsi 20mila euro.

Con il campione ormai quasi arresosi, è Giulia a tentare la risposta, ma non basta. La nuova campionessa infatti sfrutta al meglio l’express, fa valere ogni lettera individuata e aggiunge un bottino di 8mila euro. In 5 minuti tutto è cambiato per lei.

L’emozione fa brutti scherzi

Ritrovarsi a giocare a La Ruota della Fortuna da casa è tutt’altra cosa rispetto a stare dinanzi alle telecamere. Denise lo ha scoperto sulla propria pelle e, nonostante i tentativi di sua sorella di calmarla, la Ruota delle Meraviglie non è affatto andata come sperava.

Con 28mila euro in tasca, la campionessa ha tentato di ampliare il bottino. Si è però lasciata scorrere i secondi addosso, bloccata dal timore di sbagliare. Con 60 secondi a disposizione, al primo gioco individua sei lettere ma l’ansia le fa interrompere il countdown senza dare la risposta.

Gerry l’aveva indovinata e si sorprende della mancata soluzione, nonostante le avesse dato un aiutino.

Il “dai, rilassati” di sua sorella non l’ha aiutata minimamente. Dopo pochissimi secondi, infatti, rinuncia anche alla seconda risposta. Due rossi e Gerry deluso: “Oh, sono disperato. Io ci tengo che facciano bella figura. I premi ci sono ma devono anche rispondere”.

Con 43 secondi da usare fino alla fine, sbaglia tre lettere e fallisce l’ultima chance. Gerry e Samira non ci credono, avendo entrambi indovinato. Rosso su tutti i fronti, 15mila euro persi e la chance di riprovarci, magari con un po’ di calma, domani sera.