La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti è sbrigativo: Samira in disparte

Ufficio stampa Mediaset Samira Lui e Gerry Scotti conducono "La Ruota della Fortuna"

Martedì 10 febbraio La Ruota della Fortuna è tornata nell’access prime time di Canale 5 con una puntata che, almeno in apertura, ha avuto un ritmo diverso dal solito. Gerry Scotti si è mostrato più diretto e spedito del consueto, deciso a far entrare subito nel vivo il gioco e a dare spazio ai concorrenti.

In questo cambio di passo, Samira Lui è rimasta per qualche minuto in disparte: nessun siparietto, nessuna battuta di rito, solo un ingresso elegante e misurato prima che la Ruota iniziasse a girare.

La puntata di martedì 10 febbraio si apre nel modo ormai consueto: le note dei Fortuna Five riempiono lo studio e Gerry Scotti fa il suo ingresso con quell’aria familiare e rassicurante che lo ha reso il padrone di casa per eccellenza de La Ruota della Fortuna. Il tipo di atmosfera che ti fa sentire a casa a fine giornata, con Gerry pronto a scherzare, giocare e accompagnare il pubblico tra tabelloni e spicchi colorati.

In questa puntata, però, c’è qualcosa di diverso nell’ordine delle cose. Di solito Samira scende le scale quasi immediatamente, pronta a scambiare una battuta con Gerry e a prendersi il suo spazio al centro dello studio.

Questa volta, invece, il riflettore si sposta immediatamente sui concorrenti: il conduttore presenta prima Teodora, la campionessa reduce da una vincita impressionante di 128.900 euro, e i suoi sfidanti, lasciando Samira momentaneamente “in attesa”.

Solo dopo le presentazioni la showgirl fa il suo ingresso, elegantissima in un look che strizza l’occhio all’ufficio ma con la sua inconfondibile grazia: camicia bianca impeccabile e lunga gonna a tubino nera, sofisticata e minimal al punto giusto.

Questa volta, però, non c’è spazio per i soliti botta e risposta tra i due. Nessuna battuta, nessun siparietto: appena Samira raggiunge il suo amato tabellone, Gerry accelera i tempi e si passa direttamente alla prima manche del Giramondo, con il gioco che entra subito nel vivo.

La partita si scioglie (e anche Gerry)

Nel corso della puntata l’atmosfera a La Ruota della Fortuna torna progressivamente a distendersi. Le manche scorrono veloci, i tabelloni si susseguono e il ritmo del gioco riprende il suo passo abituale con intuizioni, colpi di fortuna e quel clima leggero che rende il programma così riconoscibile.

Il momento che riaccende davvero la vivacità dello studio è il Cruciruota. Ruggero si misura con un tabellone a tema Formula 1 e riesce a portare a casa la soluzione non senza qualche fatica. È qui che Gerry ritrova subito la sua vena scherzosa e si rivolge a Samira, chiedendole se il suo fidanzato l’abbia mai portata a Monza, trasformando la manche in un’occasione per un piccolo siparietto tra i due.

Anche nella manche musicale il conduttore si lascia andare stuzzicando la concorrente Monica per i suoi movimenti mentre gira il tabellone. Nella manche musicale gli animi sono ormai tornati alla normalità: il tema è Brutta, la canzone di Canino, e Gerry chiede a Samira se si è mai sentita brutta nella vita: “Sì, ma mi succede anche ora. Ci sono giorni in cui ci si sente al meglio e altri no” risponde lei.

“Per una volta che c’è una soubrette sincera” scherza Gerry affettuosamente.

Ruggero stravince e sfida la Ruota delle Meraviglie

Al termine della puntata è Ruggero a conquistare il titolo di campione e a guadagnarsi l’accesso alla Ruota delle Meraviglie. Una partita quasi in sordina, ma cresciuta minuto dopo minuto, in cui ha dimostrato freddezza, intuito e una notevole capacità di leggere il tabellone.

All’ultima fase arriva con un bottino di 16.300 euro, lo spicchio della 500 ibrida e il doblone della crociera. Per portarsi a casa tutto, deve indovinare tre soluzioni corrette a tema “Martedì”.

E qui Ruggero sorprende davvero tutti: con una velocità impressionante e ben 38 secondi ancora a disposizione, accende di verde tutte e tre le buste. Alla fine sceglie la numero 3 e aggiunge altri 20mila euro al suo bottino, lasciando la sensazione di aver assistito alla prova di un concorrente davvero speciale.